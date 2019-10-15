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AVCILAR’DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI ÇATIŞMA ÇOCUKLAR YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

 AVCILAR’daki Yeşilkent Mahallesi’nde dün akşam 3 kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına neden olan olayın, bir süre önce çocuklar arasında yaşanan kavgaya,  büyüklerin de karışması sonucu çıktığı belirlendi.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’daki Yeşilkent Mahallesi’nde dün akşam 3 kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına neden olan olayın, bir süre önce çocuklar arasında yaşanan kavgaya, büyüklerin de karışması sonucu çıktığı belirlendi. Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan, biri meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 3’ü yaralı 9 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yeşilkent’teki Birlik Caddesi’nde bulunan internet kafenin karşısında bulunan nargile-tütün ürünleri satılan işyerinde bulunan Z.C., M.Y., E.Y. ile cadde üzerinde karşısnda bulunan internet cafenin sahibi ve çalışanları B.B., E.B., A.T. arasında kısa süre önce küçük yaştaki iki çocuk nedeniyle çıkan tartışma yeniden alevlendi. Tütün ürünleri satılan yerde Z.C., M.Y., E.Y., iddiaya göre, internet kafe işletmecisi ve yanında bulunan kişilere ateş açtı. Bu sırada internet kafede bulunan B.B., E.B., A.T., S.G. ve Ş.B. de pompalı tüfeklerle karşılık vererek ateş açtı. Çıkan çatışmada internet kafede bulunan Z.C., E.Y. ve M.Y. yaralandı. Olayın duyulması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Destek amacıyla Özel Harekat polisleri de bölgeye gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, internet kafe ve üstündeki binada yapılan aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, diğer iş yerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Polis, çatışmaya katıldıkları öne sürülen S.G.ve Ş.B.’in bir otomobille kaçtıklarını güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlendi. Bu kişiler kısa sürede yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede tedavisine devam edilen yaralı şüphelilerden M.Y.’nin eski polis memuru olduğu hakkında çeşitli suçlardan toplam 1 yıl 4 ay 7 gün hapis ve bin 500 TL para cezalarının bulunduğunu belirledi. M.Y.’nin yanı sıra gözaltındaki B.B., E.B., A.T., Ş.B., S.G. ile karşı taraftan Z.C., yaralı şüpheliler Z.C., E.Y. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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