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Avcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

AVCILAR'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu.

Avcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.
Denizköşkler Mahallesi'nde iskeleden bir kişinin intihar amaçlı koşarak denize atladığı, 5 dakika kadar açığa yüzdükten sonra kulaç açmayı bıraktığı ihbar edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ve iskelenin çevresinde el fenerli arama başlattı. Polis, görgü tanığı olta ile balık avlayan kişiler ile bölgede bulunan Z. D. ve yanında bulunan E.Ö. adlı genç kadınların verdiği bilgiye dayanarak aramalarına başladı. Gece karanlığında aramaların istenen sonucu veremeyeceği göz önüne alınarak Sahil Güvenlik'e de bilgi verildi. Görgü tanıklarından Z.D. adlı genç kız, Enser adlı soyadını bilmediği kişinin kendisini sevdiğini söyleyerek arkadaşlık teklif ettiğini, kendisinin olumsuz yanıt vermesi üzerine bu kişinin elbiseleri ile denize atladığını, gözden kayboluncaya kadar denizin açıklarına doğru yüzdüğünü söyledi.
Sevk edilen Sahil Güvenlik'e ait iki tekne denizde projektörlerle arama başlatırken yaklaşık 25 dakika sonra kıyafetleri ıslak bir kişi, kıyıdaki iskeledeki emniyet şeridini kaldırarak geldi. Bu kişi, aramalara son verilmesini isterken, denizde bir süre yüzdükten sonra iskeleye 200 metre ileride bulunan kayalıklardan karaya çıktığını söyleıi. Kimliğinin Enser Cimşit olduğu belirlenen kişi polislere, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak amacıyla suya atladım" dedi. Cimşit, ekip aracına alınırken, gerekli işlemler için sağlık raporu alındıktan sonra işlemlerin tamamlanması amacıyla polis amirliğine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktıAvcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktıAvcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktıAvcılar'da ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı

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