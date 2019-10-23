AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDA İHMAL İDDİASI: BİR KADIN AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde ayağı kayan kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kazanın korkuluk olmaması nedeniyle kaynaklandığı öne sürüldü.

Olay, Avcılar Ispartakule'de bulunan ve iddiaya göre yapımı henüz tamamlanmadan açılan kapalı semt pazarında saat 15.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş yapmak için alana gelen 40 yaşındaki Devlet Arkan'ın ayağı pazarın girişinde kaydı. Kadın korkuluk olmayan boşluktan aşağıya düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşen kadın ağır yaralandı. Kadın olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan pazarın geçen hafta inşaat çalışmaları bitirilmeden açıldığı ve Arkan'ın düştüğü yerde korkulukların olmadığı görüldü. Arkan'ın düştükten sonra bazı görevlilerin kadının düştüğü noktaya kiremit ve kalaslar koyması ise pazardaki bir kişi tarafından görüntülendi.