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Avcılar'da 'Telefon kavgası' kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

AVCILAR'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi. Kavgada, iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yeşilkent Mahallesi, Fatih Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, ikinci el telefon alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı, ardından genç bir kız elindeki sopa ile otomobile doğru yöneldi. Otomobilde bulunan sürücü ile bir kişi hafif yaralandı. Olay üzerine iki tarafın yakınları birbirlerine saldırmak istedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti. İki aileden kadınların da kavgaya katılması üzerine polis, biber gazı sıkarak, kavgayı ayırdı. İki yaralı ambulansta tedavi altına alınırken, ön ve yan camı patlayan otomobil incelenmek üzere çekici ile caddeden götürüldü. Öte yandan telefon kavgası sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde pompalı tüfek olan bir kişi sokakta koşuyor. Arkasından gelen ve kadın da park halinde bulunan otomobile elindeki sopayla vuruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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