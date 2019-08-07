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Avcılar'daki minare baz istasyonuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki Kalkandelen Camii’nin minaresi GSM şirketleri tarafından baz istasyonuna döndü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Kalkandelen Camii’nin minaresi GSM şirketleri tarafından baz istasyonuna döndü. Elleştiri ve tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili şirketlere yazı gönderilerek bunların kaldırılmasını istedi. Denizköşkler Mahallesi Turna Sokak’ta bulunan adını Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısında bir şehirden alan Kalkandere Camii’nin minaresi zaman içerisinde GSM şirketleri tarafından mobil görüşmeler ve internet için baz istasyonuna çevrildi. Minarenin şerefesini çevreleyen baz istasyonları ve yere kadar uzanan kalın kablolar ve avludaki 3 büyük jeneratörden rahatsız olan mahalle sakinlerinin eleştirileri üzerine yerel gazeteci Engin Pınarbaşlı, "Buna dur denilmeli" çağrısı yaptı. Caminin hemen yakınlarında oturan Ali Burhan Simsar, Cuma namazlarını sürekli bu camide kıldığını, baz istasyonu sayısının son dönemde çok fazla arttığını, bunların insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Avcılar Müftüsü Bekir Derin, DHA muhabirinin sorusu üzerine, “Cami minaresindeki baz istasyonu cihazlarının minareden sökülmesi için ilgili firmalarla yazışmalar devam ediyor. Tamamının kaldırılması gerekiyor. Cami derneğine bizim gönderdiğimiz yazıların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da tüm ilgili firmalara yazı gönderildi. Konuyu takip ediliyor. En kısa zamanda tahliye edilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor” dedi.

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