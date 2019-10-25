Avcılardan protokole av etli özel yemek

Av sezonunu açan Yenişehirli avcılar, av etlerinden yaptıkları yemekte protokol mensuplarını ağırladı.

Bursa Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü, ilçe protokolüne yemek verdi. Kurucu Başkan Oktay Öztürk, “Geçtiğimiz günlerde kulüp olarak keklik ve tavşan avımızı limitler dahilinde kazasız bir şekilde tamamladık. Keklik ve tavşan avımıza ilçemizden birçok arkadaşımız katıldı. Av sonrası av etlerinden hazırlanan özel yemekte Belediye Başkanımız Davut Aydın, saşkan yardımcıları Mesut Bedel, Sinan Yaşar, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve ilçe protokolümüzü yemekte ağırladık. Yemeğe katılanlara kulübümüz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



