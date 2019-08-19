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Avcının aradığı geyik nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olan bu sorularla dikkatinizi ölçebilirsiniz.

Detayları fark etmekte ne kadar başarılısınız? İşte bunu öğrenmek için bir fırsat... (Not: Cevaplar foto galerinin sonunda)

Rekor 43 saniye!

Ekmek kızartma makinesini bulun
Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.
Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.
Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.
Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?
Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz
Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?
Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?
Bu karede hangi harfi görüyorsun?
Bu kumar masasında kim hile yapıyor?
Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?
Bu resimde kaç tane hayvan var?
Bu anahtar hangi kapıyı açar?
Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?
Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?
Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Resimdeki uğur böceği nerede?
Kutuların hangisinde para var?
Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Kayıp rakam hangisi
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
Farklı olan resmi bulun.
Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
Hangi at diğerleri gibi değil?
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.
Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.
Bu resimde 13 hayvan yer alıyor.
Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşmiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası diğerlerinden farklı
İşte diğer cevaplar...
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