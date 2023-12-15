HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AVM'de genç kadının yüzünü falçata ile kesmişti! Mahkemeden şaşırtan karar

AVM'de genç kadının yüzünü falçata ile kesmişti! Mahkemeden şaşırtan karar

15.12.2023 17:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde Mesut Öztürkmen, boşanma sürecinde olduğu Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla kesti. Butim'in avukatı duruşmada "Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır" dedi. Öztürkmen ise, "Ben çok pişmanım. Cezaevindeyken zaten boşandım. Söz veriyorum ona yaklaşmayacağım" diyerek kendini savundu. 20 yıla kadar hapsi istenen Öztürkmen, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İşte detaylar...

AVM'de genç kadının yüzünü falçata ile kesmişti! Mahkemeden şaşırtan karar

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları solanda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Öztürkmen'in tutuklulukta geçirmiş olduğu 3 yıllık süre, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesini talep etti. Anna Butim'in avukatı suç vasfının değişme ihtimalinin söz konusu olmadığını belirterek, "Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır" dedi.

41046_aw218270-01

"SUÇA MEYİLLİ BİRİ DEĞİLİM"

Mesut Öztürkmen ise, "Ben çok pişmanım. Cezaevindeyken zaten boşandım. Söz veriyorum ona yaklaşmayacağım. Ben suça meyilli biri değilim. Hayatımda gördüğüm ilk hakim sizsiniz, daha önce herhangi bir suç da işlemedim" dedi.

Mahkeme, sanığın yurtdışı çıkış yasağı ve her hafta imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

92954_aw218368-02

İDDİANAMEDEN

15 Ocak 2021'te gerçekleşen olayın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı. İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi. İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildiFatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi
'Hepimiz sarılaşmaya başladık' Börek yedikten sonra oldu'Hepimiz sarılaşmaya başladık' Börek yedikten sonra oldu
Özel, ismi açıklanan adaylar arasında ilk İmamoğlu'nu ziyaret etti! İkisi de aynı noktayı vurguladıÖzel, ismi açıklanan adaylar arasında ilk İmamoğlu'nu ziyaret etti! İkisi de aynı noktayı vurguladı
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy AVM falçata
En Çok Okunan Haberler
Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Toplantıda el bombası patlattı! Ukrayna'dan korkunç görüntüler

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Cinsel organından DNA'sı çıktı, savunması 'pes' dedirtti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yapay zeka belirledi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yapay zeka belirledi!

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Ece Ronay gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

İYİ Parti'de bir istifa daha! Akşener o paylaşıma göz yummadı

İYİ Parti'de bir istifa daha! Akşener o paylaşıma göz yummadı

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

Yürek sızlatan görüntüler! Tabutunu kadınlar taşıdı, gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.