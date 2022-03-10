AVM'ler saat kaçta kapanacak? 10 11 Mart İstanbul'da alışveriş merkezleri kaçta kapanacak? AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte Alışveriş Merkezi çalışma saatleri 2022

AVM'ler saat kaçta kapanacak? sorusunun yanıtı İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama sonrası merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından Valilik'ten dün gerçekleştilen toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Peki AVM'ler saat kaçta kapanacak? 10 11 Mart İstanbul'da alışveriş merkezleri kaçta kapanacak? AVM'ler açık mı, kapalı mı? Alışveriş Merkezi çalışma saatleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saatleri hakkında "İlimizde meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18:00'de kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

10 11 MART İSTANBUL'DA ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

