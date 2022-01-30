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  4. AVM önünde korku dolu anlar! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı

AVM önünde korku dolu anlar! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı

30.01.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM önünde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri kaçmak için girdiği AVM içerisinde silahı ile, diğeri ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

AVM önünde korku dolu anlar! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde meydana geldi. R.K., M.A. ve U.D. K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silah ile R.K. ve M.A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kaçmak için AVM’ye silahı ile giren U.D. ile diğer şüpheli K.Y. olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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