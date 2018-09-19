AVM'ye silahla giren kişi, polisi harekete geçirdi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki bir alışveriş merkezine silahla girerek paniğe neden olan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinin kafeterya ve restoran katında silahını çıkaran şüpheliyi gören vatandaşlar, durumu güvenlik görevlileri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

