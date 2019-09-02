BEYRUT (AA) - Lübnan Müslüman Alimler Birliği, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı"na yönelik açıklamalarını, popülist ve sorumsuzca olarak niteledi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Avn'ın konuşması, popülist ve sorumsuzca yapılmış bir konuşma. Gerçeği, halkı, Lübnan'ın ilişkilerini ve medeniyet mesajını gücendiren bir içeriktedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avn'ın, Lübnan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü gibi milli bir törende nefret söylemiyle gerçek ve adaletin gerekliliklerini ihlal etmesinin yanı sıra cumhurbaşkanlığı makamına da kötü bir iz bıraktığı belirtildi.

"Avn'ın konuşması, Hristiyan Fransız işgalini nüfuz, Müslüman Osmanlı yönetimini işgale dönüştürmek, rollerin ters yüz edilmesi ve gerçeklerin saptırılmasıdır." denilen açıklamada, "Beyrut'ta işgalci İsrail'in zihinlerden silinmeyen şekillerini de eklediğimizde işgale karşı dengesizlik net bir şekilde ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başının mezhepsel kışkırtma, sonunun ise mezhepçilikten uzak durulması uyarısı gibi çelişkilerle dolu olduğu belirtilen konuşma metnini yazan kesim hakkında da soru işaretleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, konuşmanın "siyasi şizofreni şüphesi" taşıdığı vurgulandı.