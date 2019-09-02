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"Avn'ın konuşması popülist ve sorumsuzca"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:50 | Son Güncelleme

Lübnan Müslüman Alimler Birliği: - "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Avn'ın konuşması, popülist ve sorumsuzca yapılmış bir konuşma. Gerçeği, halkı, Lübnan'ın ilişkilerini ve medeniyet mesajını gücendiren bir içeriktedir" - "Avn'ın konuşması, Hristiyan Fransız işgalini nüfuz, Müslüman Osmanlı yönetimini işgale dönüştürmek, rollerin ters yüz edilmesi ve gerçeklerin saptırılmasıdır"

BEYRUT (AA) - Lübnan Müslüman Alimler Birliği, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı"na yönelik açıklamalarını, popülist ve sorumsuzca olarak niteledi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Avn'ın konuşması, popülist ve sorumsuzca yapılmış bir konuşma. Gerçeği, halkı, Lübnan'ın ilişkilerini ve medeniyet mesajını gücendiren bir içeriktedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avn'ın, Lübnan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü gibi milli bir törende nefret söylemiyle gerçek ve adaletin gerekliliklerini ihlal etmesinin yanı sıra cumhurbaşkanlığı makamına da kötü bir iz bıraktığı belirtildi.

"Avn'ın konuşması, Hristiyan Fransız işgalini nüfuz, Müslüman Osmanlı yönetimini işgale dönüştürmek, rollerin ters yüz edilmesi ve gerçeklerin saptırılmasıdır." denilen açıklamada, "Beyrut'ta işgalci İsrail'in zihinlerden silinmeyen şekillerini de eklediğimizde işgale karşı dengesizlik net bir şekilde ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başının mezhepsel kışkırtma, sonunun ise mezhepçilikten uzak durulması uyarısı gibi çelişkilerle dolu olduğu belirtilen konuşma metnini yazan kesim hakkında da soru işaretleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, konuşmanın "siyasi şizofreni şüphesi" taşıdığı vurgulandı.

- Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla önceki akşam yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasına yer vermişti.

Avn, "Osmanlıların özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün, kıtlık ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini" öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Avn, söz konusu gelişmelerin ardından 1920'de büyük Lübnan'a ve sonrasında bağımsızlığa kavuştuklarını iddia etmişti.

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