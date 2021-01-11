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Avokado maskesi nasıl yapılır? Avokado maskesinin cilde faydaları nelerdir? Hem cildi beyazlatıyor, hem de...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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'Satın alınan maskeler çok pahalı' diye düşünüyorsanız artık sorun değil. Çünkü mutfağınızda bulunan malzemelerle yapılan avokado maskesi, istediğiniz öz bakımı size tam anlamıyla sunuyor. Bu nemlendirici avokado maskesi özellikle kuru ciltler için harikalar yaratıyor.

Daha önce pek çok yüz maskesi yapmış olabilirsiniz ancak, avokado maskesini denemediyseniz mutlaka sıraya alın. Çünkü bu besleyici maske sonuçlarıyla sizi çok şaşırtabilir.

AVOKADO MASKESİ NASIL YAPILIR?

Avokado maskesi her cilde yapılabilecek çok kolay bir maskedir. Öncelikle olgunlaşmış bir avokadonun kabukları soyulur. Arzu eden bunu blenderdan geçirebilir.

Minik minik doğrayıp çatalla ezilir. Ezdikten sonra içerisine yarım çay kaşığı yulaf unu katılır. İçerisine yarım çay kaşığı kadar bal konulabilir, eğer cildiniz çok nemsiz haldeyse, bal cildin bariyer tabakasını korumaktadır.
İçerisine bir yemek kaşığı kadar süt konur. Ardından karıştırılır ve göz altı dahilinde yüzün her yerine sürülebilir.

Avokado, cildin bariyer tabakasını nemlendirir, kırışıklıklara çok iyi gelir. Haftada birkaç kez 20-25 dakika kadar ciltte bekletilebilir.Beklettikten sonra peeling gibi dairesel hareketlerle iyice yedirebilir ve sonrasında da soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Süt yerine aynı oranda yoğurt da koyabilirsiniz.

AVOKADO MASKESİNİN FAYDALARI

Bal; sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi çeşitli cilt sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca iyileşme ve iltihaplanmaya da yardımcı olabilir.

Yoğurt; Yoğurdun kremsi dokusu nemi hapsedip potansiyel olarak cildinizi aydınlatmaya yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar cilt tonunun eşitlenmesine bile yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Yulaf; Antiinflamatuar özellikleri cildi yatıştırmaya ve tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Profesyonel İpucu: Maskeyi uygulamadan önce buzdolabında birkaç dakika bekletin. Soğuk, gözenekleri azaltmaya ve ince çizgileri ve kırışıklıkları hafifletmeye yardımcı olabilir.

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