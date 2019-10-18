Avrupa basını: "YPG'lilerin yarı devletleri Rojava artık yok"

LONDRA (AA) - Avrupa basını, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, Ankara'nın istediklerini elde ettiğini, terör örgütü YPG'nin "iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu Rojava"nın artık olmadığını yazdı.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki gazeteler, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmaya sayfalarında geniş yer verdi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberinde, anlaşmanın, ABD'nin Türkiye'nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul ettiği şeklinde görüldüğü belirtilerek, "Plan pek çok Suriyeli Kürt tarafından kuşkuyla karşılandı çünkü Kürtlerin (YPG/PKK) liderliğindeki kuvvetlerin (SDF) sınır bölgesinden ayrılması gibi Türklere askeri operasyonla başarabilecekleri şeyi ilk etapta verdi." denildi.

Times gazetesinde, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ekim'deki Amerikan askerlerini geri çekme kararının yol açtığı savaştaki değişimi tersine çeviremeyeceği kaydedilerek, "YPG'lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok. Esed'in ordusu, 7 yıl süren Kürt kontrolünün ardından Türk sınırına geri döndü ve Rusya, ABD'yi Suriye'deki en büyük güç olarak geride bıraktı." ifadesine yer verildi.