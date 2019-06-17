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Avrupa borsaları Fed öncesi karışık seyirle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:09 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Fed öncesi karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik endişelerinin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısından önce faiz oranlarını düşüreceği beklentilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak günü 378,46 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 5.390,95 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,07 artarak 20.626,42 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 artarak 7.357,31 puana yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 azalarak 12.085,82 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.47 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,1233 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Avrupa borsalarında Alman Havayolu şirketi Lufthansa’nın Avrupa'da genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet sebebiyle bu yıl için kar hedefini düşürmesinden sonra hava yolu şirketlerinin hisselerinde önemli düşüşler görüldü.

Lufthansa’dan yapılan açıklamada, daha önce, bu yıl için 2,4-3 milyar avro faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK- EBIT) hedefleyen şirket, bunu 2-2,4 milyar avroya düşürüldü.

Lufthansa’nın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 12 değer kaybederek 15,57 avroya geriledi. Air France KLM hisseleri yüzde 4,27 ve EasyJet hisseleri de yüzde yüzde 4,37 değer kaybetti.

Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus'ın, Paris Havacılık fuarında yeni uçak modeli A321XLR'yi tanıtmasından sonra şirketin hisseleri bugün yüzde 2,1 artarak 125 avroya yükseldi.

Almanya’nın büyük bankalarından Deutsche Bank’ın hisseleri, Financial Times'ın, bankanın 50 milyar avroluk “kötü banka” kurarak hisse senedi ve işlem faaliyetlerini revizyondan geçirmeyi planladığına dair haberinin ardından bugün yaklaşık yüzde 1 değer kazandı ve 6,85 avroya yükseldi.

Drillisch Network’un hisseleri, Almanya’nın 5G ihalesine katılarak frekanslar almaya hak kazanmasına rağmen bugün yüzde 9’dan fazla değer kaybetti.

Avrupa ekonomilerinin büyümesinde bu yıl yavaşlama beklenirken, kıtanın lokomotif ülkesi Almanya’da Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığını belirterek, Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Dikkatlerini, para politikasının ne yöne gideceğine ilişkin işaretler için Fed'in yarın ve 19 Haziran'da yapılacak toplantısına çeviren yatırımcılar, ABD’den gelecek ekonomik verileri de yakından takip ediyor.

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