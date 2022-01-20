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Avrupa'da bir ilk! Avusturya'da aşı zorunlu hale getirildi

20.01.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 33 hayır oya karşılık 137 oyla ülkede Covid-19’a karşı aşı zorunlu hale getirildi. Uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren başlaması beklenirken, Avusturya, aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Avrupa'da bir ilk! Avusturya'da aşı zorunlu hale getirildi

Avusturya, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. Avusturya Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi. Aşı zorunluluğun parlamentoda kabul edilmesinin ardından uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aşının, 18 yaşından küçükler, hamileler ve tıbbi muafiyeti olanlar dışında 18 yaş üstü herkes için zorunlu olduğu ifade edildi.

"ÖZGÜRLÜĞE ULAŞMAK İÇİN BİR FIRSAT"

Aşı zorunluluğu ile ilgili yasa, geçtiğimiz pazartesi günü parlamentonun sağlık komisyonu tarafından onaylanmıştı.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer oylamadan önce basına verdiği demeçte, "Aşı, toplumumuzun kalıcı ve sürekli bir özgürlüğe ulaşması için bir fırsattır, çünkü virüs bizi daha fazla kısıtlayamaz" dedi.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ise yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu ile ilgili yasaya karşı çıkarak, yasanın "Avusturya’da totaliterliğe giden yolu açtığını" iddia ederek, yeni yasayı hiçe sayarak aşılamayı reddetmeye devam edeceğine belirtti.

UYMAYANLARA CEZA

Yasaya uymayanlara 15 Mart’a kadar para cezası kesilmeyeceği, bu süreçte yeni yasa ve aşıların koruyucu etkisi hakkında vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi. 15 Mart’tan itibaren ise yasayı ihlal edenlere 3 bin 600 euroya kadar para cezası kesilebilecek.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 503 bin 668 kişide Covid-19 tespit edilirken, 13 bin 956 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avusturya’da nüfusun yaklaşık yüzde 75’i en az bir doz, yüzde 72’si ise Covid-19’a karşı tam aşılı olduğu belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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