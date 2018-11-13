Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Cizre davası: Sokağa çıkma yasakları ve ölümler mahkeme gündeminde

Sokağa çıkma yasakları döneminde Cizre'nin Nuh Mahallesi'nde yaşadığı evinden, herhangi bir yasal dayanak olmadan, mülki amirlerin kararıyla evlerinde hapsedildikleri gerekçesiyle yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Cizre sakinlerinden Ömer Elçi, avukatları Neşat Girasun ve Erkan Şenses aracılığı ile 29 Aralık 2015 tarihinde AİHM'e başvuru yapmıştı.

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ve çatışmaların en yoğun yaşandığı Cizre'de onlarca insan hayatını kaybetmişti. Bugün o dönemlerde yaşanan hak ihlalleri için AİHM'e yapılan başvurunun duruşması esas üzerinden görülecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) bugün Cizre davası görülüyor. Türkiye, sokağa çıkma yasakları döneminde yaşananlar ile ilgili olarak ilk kez savunma yapacak.

''AİHM'in Ömer Elçi davasının esas kararını ise bu duruşmadan sonra verecek. Böylece sokağa çıkma yasaklarının AİHM'e uygun olup olmadığı da ilk defa karar altına alınmış olacak.''

BBC Türkçe 'ye konuşan Avukat Neşet Girasun, AİHM'e tedbir talepli olarak yapılan başvuruda sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ve uluslararası standartlara uygun uygun yürütülmesini talep ettiklerini ama tedbir talebinin 8 Ocak 2016 tarihinde reddedildiğini hatırlatarak şunları aktardı:

"O gün sabaha kadar caddede yaralı halde beklemiş. Bunun üzerine onu da alıp üçüncü bodrum olarak bilinen, yaralıların olduğu eve götürülmüş. Kendi imkanları ile onu tedavi etmeye çalışmışlar. Telefonda birkaç kere konuştuk, tedavi edilmek için ambulans istediler. 9 Şubat'ta beni aradığında yardım geleceğine olan umudunu kaybettiğini söyledi. Bu yüzden doğacak çocuğumuza da Bêkes 'Kimsesiz' adını koymamı istedi.''

19 yaşındaki Güler, AİHM'den tarihi bir kararın çıkmasını beklediklerini ifade etti.

''Biz AİHM'e gittiğimizde onlara Cizre'de yaşanan tüm vahşeti anlatacağız, bir tek Orhan'ı değil, Silopi ve Cizre'de yaşanan vahşeti anlatacağız, Taybet Ana'yı ve su diye haykırarak ölenleri anlatacağız. Tarihi bir gün olacak, devletin yaptığı vahşeti ortaya çıkarmak bizim için en büyük sonuç olacak. Devletin orda vahşet yaptığını herkes biliyor ama bazıları duymazlıktan geliyor. Tarihi bir gün olacak. Adım adım takipçisi olacağız.''

Duruşma AİHM'nin internet sitesinden de canlı olarak izlenebilecek.