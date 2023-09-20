'Avrupa Merkez Bankası Atatürk portreli euro bastı' iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya, Mustafa Kemal Atatürk portreli eurolarla ilgili iddiayı konuşuyor. Sosyal medyada, Avrupa Merkez Bankası'nın Atatürk portreli sıfır euroluk banknotlar bastırdığı iddiası hızla yayıldı. Bu iddiaların ardından söz konusu durumla ilgili gerçek anlaşıldı.

'HEDİYELİK EŞYA' DETAYI

Teyit.org'un elde ettiği bulgulara göre söz konusu iddia yanlış. Buna göre; söz konusu banknotların 0 Euro Bank Notes adlı bir şirket tarafından Fransa’daki Oberthur basım evinde hediyelik eşya olarak tanıtım amaçlı basıldığı kaydedildi. 0 Euro Bank Notes'un, Avrupa Merkez Bankasının yetkilendirdiği EBM (Euro Banknote Memory) isimli lisans sahibi bir şirketin çatısı altında bulunduğu aktarıldı.

SIFIR EURO DEĞERİNDE BANKNOT VAR MI?

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın sıfır euro değerinde banknotlar basmadığı da kaydedildi.

