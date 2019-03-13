HABER

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporuna onay

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. Karara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporuna onay

Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye raporunu kabul etti. Raporda, müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." dedi.

(İHA / AA)

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
'Amerika'da Liselerde Irkçılık Yükselişte''Amerika'da Liselerde Irkçılık Yükselişte'
‘Trump Kızını ve Damadını Beyaz Saray’da İstemedi’‘Trump Kızını ve Damadını Beyaz Saray’da İstemedi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu rapor Türkiye Raporu

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Okula girip rastgele ateş açtılar

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Maduro'dan halka: Dua edin!

Maduro'dan halka: Dua edin!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Kayıp turist çırılçıplak halde bulundu!

Çırılçıplak halde bulundu!

Rezaletin böylesi! 16 yaşındaki öğrencisiyle otoparkta basıldı

16 yaşındaki öğrencisiyle otoparkta basıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.