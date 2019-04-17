Avrupa seyahatinde korkunç son! Kadın askerin boğazını kestiler

Birlikte Avrupa'nın farklı ülkelerini gezen iki kadın, çıkan anlaşmazlık sonrası birbirine fiziksel şiddet göstermeye başladı ve biri diğerinin boğazına bardak sapladı. Gece kulübünün kan gölüne döndüğü anlarda yaşananlar hem İspanya hem İngiltere'de büyük ses getirdi.