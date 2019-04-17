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Avrupa seyahatinde korkunç son! Kadın askerin boğazını kestiler

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

İspanya'daki ünlü tatil merkezi Mallorca Adası'na giden iki İngiliz kadın asker, gece kulübünde eğlenirken aralarında çıkan tartışma sonrası korkunç bir son yaşadı.

Birlikte Avrupa'nın farklı ülkelerini gezen iki kadın, çıkan anlaşmazlık sonrası birbirine fiziksel şiddet göstermeye başladı ve biri diğerinin boğazına bardak sapladı. Gece kulübünün kan gölüne döndüğü anlarda yaşananlar hem İspanya hem İngiltere'de büyük ses getirdi.

İki genç kadın gece dışarı çıktılar.
Gittikleri barda eğleniyorlardı.
Banana's isimli gece kulübünde aralarında tartışma çıktı.
Saatler 01.00'i gösteriyordu.
Ortalık aniden karıştı.
Etraftakiler gördüklerine inanamadı.
İki arkadaştan biri, diğerinin boğazına bardak sapladı.
Gece kulübünün ortası bir anda kan gölüne döndü.
İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca Adası'ndaki bardan hemen sağlık ekipleri arandı.
Görevliler hızla olay yerine geldi.
Yaralı kadın çok kan kaybetmişti.
Hemen müdahale edildi.
Hafta başında meydana gelen olayın ardından genç kadın hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadın kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Arkadaşı ise apar topar gözaltına alındı.
Kadınların ikisinin de İngiliz askeri olduğu açıklandı.
19 yaşındaki Sydney Cole, Pazar günü mahkemeye çıkartıldı.
Hakim tutuklanmasına karar verdi.
22 yaşındaki Sarah Ann Garrity'nin durumu ise kritikliğini koruyor.
Palma kentinde meydana gelen olayın ardından, Büyük Britanya Ordusu açıklama yaptı:
"Görevde olmayan iki askerin bir olaya karıştığını biliyoruz.
İspanyol polisinin soruşturması devam ederken, yorum yapamayız."
Arkadaşının boğazını kesen Sydney Cole, birkaç yıldır orduda.
Üniformalı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan genç askerin gece kulüplerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.
Avrupa'da farklı ülkeleri ziyaret eden Cole'ün katıldığı çılgın partilerdeki iddialı giyimi de dikkat çekiyor.
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İspanya cinayet kadın kadına şiddet

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