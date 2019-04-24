Avrupa şirketleri Trump'ın Küba kararından endişeli

HAVANA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Küba'daki Daimi Temsilcisi Alberto Navarro, Washington yönetiminin "ABD vatandaşlarının Küba'da 1959 yılındaki devrimin ardından ellerinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaları dava etmesine izin verme" kararının Avrupalı şirketlerde kaygı oluşturduğunu belirtti.

Büyükelçi Navarro, Trump'ın Küba'da iş yapan şirketlerle ilgili attığı adımın "Avrupalı şirketlerde büyük kaygıya yol açtığını" ifade etti.

Küba'da 20, 30 yıldır iş yapan Avrupalı iş insanları olduğunu ifade eden Navarro, "Bu kişiler ticareti, turizmi, uluslararası finans ilişkilerini geliştirmek için yıllardır Küba'ya yatırım yapıyorlar. Ve birçoğu bana daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Küba'da 1959'da yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.