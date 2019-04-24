HABER

Avrupa şirketleri Trump'ın Küba kararından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin Küba'daki Daimi Temsilcisi Alberto Navarro, ABD vatandaşlarının devrimden sonra el konulan varlıklarını işleten şirketleri dava etmesine yönelik yasağın kaldırılmasının Küba'daki Avrupalı şirketlerde kaygıya yol açtığını söyledi

HAVANA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Küba'daki Daimi Temsilcisi Alberto Navarro, Washington yönetiminin "ABD vatandaşlarının Küba'da 1959 yılındaki devrimin ardından ellerinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaları dava etmesine izin verme" kararının Avrupalı şirketlerde kaygı oluşturduğunu belirtti.

Büyükelçi Navarro, Trump'ın Küba'da iş yapan şirketlerle ilgili attığı adımın "Avrupalı şirketlerde büyük kaygıya yol açtığını" ifade etti.

Küba'da 20, 30 yıldır iş yapan Avrupalı iş insanları olduğunu ifade eden Navarro, "Bu kişiler ticareti, turizmi, uluslararası finans ilişkilerini geliştirmek için yıllardır Küba'ya yatırım yapıyorlar. Ve birçoğu bana daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Küba'da 1959'da yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.

Yasağın kaldırılmasıyla Küba'da o dönemde ABD'lilerin elindeki mal varlıklarını alıp işleten çoğu Avrupalı çok sayıda yabancı firmaya karşı onlarca dava açılabileceği ve milyarlarca dolarlık tazminatların gündeme gelebileceği bildirildi.

ABD Kongresi'nde 1996'da kabul edilen Helms-Burton yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen firmalar için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu, ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana, başkanlar, Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılıÇanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı
Maltepe'de demir doğrama makinesi altında kalan işçi ağır yaralandıMaltepe'de demir doğrama makinesi altında kalan işçi ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Birliği AB Avrupa Birliği'nin Küba'daki Büyülelçisi Alberto Navarro Avrupa şirketleri Küba

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.