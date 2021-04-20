Avrupa Süper Ligi, Türk futbolunu nasıl etkileyebilir?

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni (ESL) kuracaklarını duyurması kıta futbolunda büyük bir tartışma yarattı. Peki bu girişim Türk futbolunu ve Avrupa Kupaları'nda yarışan Türk takımlarını nasıl etkileyebilir? S Sport kanalı ve Socrates dergisinden spor yorumcusu Emre Özcan, ESL'nin kurulması durumunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin finansal olarak büyük güç kaybedeceğini düşünüyor. Özcan, ESL'nin maddi olarak Şampiyonlar Ligi'ni de geride bırakarak kıtanın en çok izlenen turnuvası olabileceğini, bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların daha az para kazanabileceğini belirtiyor: "Açık konuşmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'ndeki en güçlü 20 takım olmadan turnuvanın çekiciliği kalmayacaktır. "Böyle bir durumda şu anki Avrupa Ligi'nden daha küçük bir hale gelebilir Şampiyonlar Ligi." Özcan, Avrupa'da pek çok taraftar grubunun bu fikre karşı çıktığını, kendisinin de onlara katıldığını söylüyor ve ekliyor: "Fakat taraftarlar bu fikre karşı çıksa da Avrupa Süper Ligi maçlarını izleyecektir."

Bu durum Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar için olumsuz bir gelişme. Katılımcılarına yayın hakları, sponsorluklar ve bilet satışı gibi pek çok ekstra gelir sağlayan Şampiyonlar Ligi, maddi olarak zor durumda olan Türk takımları için önemli bir kaynaktı. ESL Türk takımları için 'avantaj olabilir' Türk basınında yer alan haberlere göre bu yıl turnuvaya katılan tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, gruptan çıkamamasına rağmen UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro almıştı. Karşılaştırmak gerekirse, Başakşehir geçen sezon şampiyon olduğu Süper Lig'de katılım, performans ve şampiyonluk primlerinin toplamı olarak yaklaşık 140 milyon TL kazanmıştı. Bu, güncel kurlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılımı ve oynadığı altı maçın karşılığında UEFA'dan aldığı 30 milyon euronun yarısından bile az. Fakat Emre Özcan, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının Türk takımlarına başka bir açıdan avantaj olabileceğini söylüyor. Son yıllarda Türkiye'nin takımlar sıralamasında gerilediğini ve Türk takımlarının Avrupa'daki kötü performansı nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Özcan, "Turnuvanın en güçlü 15-20 takımının başka bir turnuvaya katılması ile birlikte bir veya iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılımı tekrar mümkün olabilir" diyor.