HABER

Avrupa, Teknik Direktör Engin Fırat’ı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:12 | Son Güncelleme

Moldova Milli Futbol Takımı’nın başında Fransa ve İzlanda maçlarına çıkan Türk Teknik Direktör Engin Fırat kısa zamanda takıma oynattığı iyi futbolla Avrupa basınında da adından söz ettirdi.

Moldova Milli Futbol Takımı’nın başında Fransa ve İzlanda maçlarına çıkan Türk Teknik Direktör Engin Fırat kısa zamanda takıma oynattığı iyi futbolla Avrupa basınında da adından söz ettirdi. Engin Fırat’tan memnun olan Moldova Futbol Federasyonu da, başarılı teknik adamın sözleşmesinin uzatılması konusunda 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki Fransa ve İzlanda maçlarına Moldova Milli Takımı’nın başında çıkan Türk teknik adam Engin Fırat, Avrupa basınında manşetleri süsledi. İki maçta da takımına oynattığı futbolla rakip takım teknik adam ve oyuncularının tebrik demeçleri verdiği Türk çalıştırıcıya Avrupalı gazeteciler de özel yer ayırdı.
Fransız L’equipe Gazetesi, Fransa maçı sonrası Engin Fırat’a Didier Dechamps’tan daha yüksek puan verirken, The Independent Gazetesi de Türk antrenör liderliğindeki Moldova’nın Fransızlara ecel terleri döktürdüğünü ve bu kadar kısa sürede dünya şampiyonu karşısına böyle bir takım çıkarabilmesinin herkesi şaşırttığını yazdı. Engin Fırat’ın basın toplantısında Varane’ın beraberlik golünden önce Giroud’nun kaleciye yaptığı faulün verilmemesine verdiği tepki ise sosyal medya platformlarında Fransızların dahi desteğini aldı. İzlanda maçı öncesi ve sonrası İzlanda basınının da yoğun ilgi gösterdiği Engin Fırat, makalelerde fantastik teknik direktör olarak anıldı. Göreve geldikten sonra takımdaki farkı geceyle gündüz olarak tarif eden İzlandalı gazeteciler Engin Fırat ve takımının mücadelesini saygı değer olarak nitelendirdi.

Engin Fırat’ın sözleşmesi uzuyor
Moldova’da milli futbolcular ve halk, takımlarına Engin Fırat ile yeniden inanmaya başladı. Hafta boyunca medyada ve taraftar portallarında Fırat’ın takıma getirdiği hava, karakterli ve inançlı oyun konuşuldu. Çağırdığı yeni oyuncular ve adaletli forma dağıtımıyla da tüm ülkenin desteğini alan Türk teknik direktörün menajeri Tolgahan Tuğlu, dün federasyonla bir araya geldiklerini ve bir yıllık prensipte anlaştıklarını bildirdi.
Engin Fırat’lı Moldova, 70 bin taraftarın izlediği Fransa deplasmanında 1-0 öne geçmiş, 79. dakikada gelen penaltı golüne kadar müsabakayı 1-1 sürdürmüştü. İzlanda karşısında da pas, isabetli pas, ceza sahasına yapılan orta, gol pozisyonları gibi birçok istatistikte ise kendi rekorunu kırmıştı.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Küçükçekmece’de korkunç olay: 1 ölüKüçükçekmece’de korkunç olay: 1 ölü
Eski eş dehşetinden mucize eseri kurtulan kadına cezaevinden korkutan mektupEski eş dehşetinden mucize eseri kurtulan kadına cezaevinden korkutan mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.