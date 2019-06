Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa'da bazı kentlerde, Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama ve İdlib'e yönelik saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

"We Are the Love (Biz Sevgiyiz)" inisiyatifi tarafından 18 başkentte eş zamanlı organize edilen etkinliğe, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan da destek geldi.

Saraybosna'daki gösteride, İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla üzerinde "We Are the Love" yazan bin adet beyaz balon gökyüzüne bırakıldı.

Göstericiler, neredeyse günaşırı hastane ve okulların bombalandığı Suriye'de saldırılara son verilmesini istedi.

We Are the Love Bosna Hersek Koordinatörü İsmail Cidic, bu uluslararası harekete katılarak İdlib'deki masum sivillerle dayanışma göstermeye karar verdiklerini söyledi.

Cidic, "Kırmızı çizgilerin hepsi aşıldı, okulların, hastanelerin bombalanması, masum sivillerin öldürülmesi savaş stratejisi olarak algılanıyor. Bunun kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz." dedi.