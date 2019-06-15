HABER

Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

Saraybosna, Üsküp ve Tiran'da, Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere saldırıları protesto edildi

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa'da bazı kentlerde, Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama ve İdlib'e yönelik saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

"We Are the Love (Biz Sevgiyiz)" inisiyatifi tarafından 18 başkentte eş zamanlı organize edilen etkinliğe, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan da destek geldi.

Saraybosna'daki gösteride, İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla üzerinde "We Are the Love" yazan bin adet beyaz balon gökyüzüne bırakıldı.

Göstericiler, neredeyse günaşırı hastane ve okulların bombalandığı Suriye'de saldırılara son verilmesini istedi.

We Are the Love Bosna Hersek Koordinatörü İsmail Cidic, bu uluslararası harekete katılarak İdlib'deki masum sivillerle dayanışma göstermeye karar verdiklerini söyledi.

Cidic, "Kırmızı çizgilerin hepsi aşıldı, okulların, hastanelerin bombalanması, masum sivillerin öldürülmesi savaş stratejisi olarak algılanıyor. Bunun kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Gökyüzüne bırakılan bin adet balonun sembolik olduğunu dile getiren Cidic, "Projede 18 başkent yer alıyor ancak Brezilya, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan başka şehirler de bu projeye destek olacağını duyurdu." diye konuştu.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Suriye'de katledilen siviller için gökyüzüne "We Are the Love" yazılı beyaz balonlar bırakıldı. Meclis Binası önündeki Kadın Savaşçı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda Üsküplü katıldı.

We Are the Love Üsküp Koordinatörü Muhammed Tahiri, bu eylemle, kamuoyunun dikkatini İdlib'e çekmek istediklerini söyledi.

- Arnavutluk

Arnavutluk'taki eylemin merkezi başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı oldu.

Meydanda toplanan eylemciler, hastane, okul ve sivillere yönelik bombalı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

"We Are the Love" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, balon uçurdu.

- Esed rejimi saldırıları

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Hama'nın yer aldığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da geniş çaplı saldırılar başlattı.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib'e düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 231 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Liseli gençlerden, çocuk istismarına karşı sanatsal eylemLiseli gençlerden, çocuk istismarına karşı sanatsal eylem
Dört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdiDört yıllık fakülteyi 3 yılda birincilikle bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balon İdlib Saraybosna Tiran Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darıca'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Ünlü turizmci kaza geçirdi! Motosikletiyle gezinti yapıyordu

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

British Havayolları uçağı motor arızası nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

British Havayolları uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a iniş yaptı

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

Haydarpaşa açıklarında tekne devrildi!

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.