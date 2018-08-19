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Avrupalı hukukçuların İzmir buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı'nda Avrupa'nın önde gelen hukukçuları 3 Eylül'de Çeşme'de bir araya gelecek

İZMİR (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, bu yıl 21'icisini düzenleyeceği “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı” kapsamında Avrupa üniversitelerinde görev yapan hukukçuları 3-10 Eylül tarihlerinde Çeşme'de bir araya getirecek.

İKÜ Hukuk Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa üniversitelerinden alanlarının en iyileri olarak nitelendirilen öğretim üyelerinin yanı sıra ses getiren davalarla adlarını duyuran avukatların katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, insan hakları alanında son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Uluslararası hukukta güncel tartışma konularının ele alınacağı çalıştayda "Adil Yargılanma Hakkı", "Adil Yargılama Yükümlülüğü", "İfade Özgürlüğü", "Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması" ile "Mülkiyetin Korunması" başlıkları ele alınacak.

Çalıştaya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım ile Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim'in de konuşmacı olarak katılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay Hukuk Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı

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