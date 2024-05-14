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  4. Son dakika | Maden ocağında göçük! Zonguldak'tan acı haber geldi: 15 metre derinlikte çalışıyorlardı...

Son dakika | Maden ocağında göçük! Zonguldak'tan acı haber geldi: 15 metre derinlikte çalışıyorlardı...

14.05.2024 14:27
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Son dakika haberi: Zonguldak'taki özel bir maden ocağından acı haber geldi. İşçiler yerin 15 metre altında çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Son dakika | Maden ocağında göçük! Zonguldak'tan acı haber geldi: 15 metre derinlikte çalışıyorlardı...

Son dakika haberi: Maden ocağında göçük haberi öğlen saatlerinden Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden geldi. Gelik beldesinde özel olarak işletilen maden ocağındaki göçükte can kaybı yaşandı.

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YARDIMLARINA MESAİ ARKADAŞLARI KOŞTU

Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı Göçük
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