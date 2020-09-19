HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avşa Adası açıklarında kahreden görüntü! Belediye ekipleri fark etti

Avşa Adası açıklarında kahreden görüntü! Belediye ekipleri fark etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'deki Avşa Adası açıklarında erkek cesedi bulundu. Deniz üzerinde yüzen cesedi fark eden belediye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Yapılan incelemelerle kıyıya çekilen cesedin kimliği belirlenmeye çalışıldı.

Avşa Adası açıklarında kahreden görüntü! Belediye ekipleri fark etti

Balıkesir’deki Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası açıklarında belediye ekipleri, saat 10.30 sıralarında hareketsiz halde dalgaların sürüklediği bir erkeğe rastladı. Ekipler konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Avşa Adası açıklarına gelen ekipler, yaptıkları incelemede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz açıklarından alınan erkek cesedi, ekiplerce kıyıya çekildi.

Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

avsa-adasi-aciklarinda-erkek-cesedi-bulundu_6942_dhaphoto5

avsa-adasi-aciklarinda-erkek-cesedi-bulundu_6942_dhaphoto4

avsa-adasi-aciklarinda-erkek-cesedi-bulundu_6942_dhaphoto3

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
O virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'O virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolunda 'pes' dedirten yolculuk!
'Pes' dedirten görüntü! Karayolunda...
Pinaları öldüren virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'
O virüs kıyılarımıza kadar geldi! 'Su altında da öldürüyor'
Yılanın balık avı! Böyle görüntülendi
Yılanın balık avı!
Depremde görünmez olmuştu! 'Batık şehir' ilk defa görüntülendi
Depremde görünmez olmuştu! 'Batık şehir' ilk defa görüntülendi
Asi Nehri su sümbüllerinin istilası altında
Yüzeyi tamamen kaplandı! Nehri gören şaşkına dönüyor
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.