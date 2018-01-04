Avuç içiniz terliyor mu, tedavisi zor değil…

Vücudumuz korku, stres, heyecan gibi psikolojik değişimlere bazı tepkiler verir. Avuç içi terlemesi de bu tepkilerden biridir.

Terlemek vücudumuzun sıcaklığını ayarlaması ve toksinlerin vücudumuzdan atılabilmesi için gereklidir. Bu vücudumuzda bulunan ter bezlerinin yarısı ise avuç içlerimizde yer almaktadır.

Avuç içi terlemesi neden olur?

Bu sebeple sıcak ve stres gibi durumlarda ilk olarak avuç içleri terlemeye başlar. Avuç içi terlemesi dış etkenler veya hormonal bozukluklardan kaynaklanabildiği gibi kişinin psikolojik durumuyla da ilişkili olabilir. Stres, yabancı ortamlarda bulunmak, kalabalık bir ortama girmek zorunda kalmak gibi durumlar terlemeye neden olabilir.

Genetik nedenler, korku, öfke, depresyon, sıcak hava, panik atak, şeker hastalığı, tiroid bozukluğu, kullanılan bazı ilaçlar ve baharatlı yiyeceklerin fazla tüketilmesi de terlemenin nedenleri arasındadır.

Terlemeyle birlikte birçok kişi de kalp atışlarının hızlandığı, yüzde kızarma meydana geldiği görülebilir.

Terlemeyi nasıl tedavi edebiliriz?

Avuç içi terleme sorununda ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Bunun için öncelikle bir uzmana danışmakta fayda vardır. Terleme için bir dermatoloji uzmanı ile görüşmek gerekir.

Terlemeyi engelleyebilmek için öncelikle terlemeyi artıracak ve tetikleyecek etkenlerden uzak kalmaya özen gösterilmelidir.

Çok kalın giysiler giymekten ve eldiven gibi elleri tamamen kapatan kılıf tarzı aksesuarların kullanımından kaçınmakta fayda vardır.

Petrol içerikli losyonlar ve deri ürünler de terlemeyi artıran etmenlerdir. Eller için vazelin kullanılabilir. Bu da ciltte nemi dengeleyen ve ellerin kurumasını önleyen bir çözümdür. Koltuk altı için üretilen terleme önleyici ürünler ellerde de kullanılabilir. Bilhassa alüminyum zirkonyum içerikli ter önleyiciler bu hususta oldukça etkilidir.

Daha basit sebeplere dayalı avuç iç terlemelerinde, eğer sebep psikolojik kökenliyse bir psikologdan yardım almak,

Yoğun fiziksel aktivitelerden ve sıcak ortamlardan uzak kalmak,

Diyabet vakalarında glisemik indeksi düşük yiyeceklerle beslenmek,

Alkol, nikotin, kafein gibi uyarıcı ve metabolizmaya etki eden uyaranlardan uzak kalmak,

Terlemeye karşı en doğal çözüm

Malzemeler:

1 tutam kırk kilit otu

1 tutam adaçayı

1 tutam testere dişli aslan pençesi

1 bardak yumuşak klorsuz su

Hazırlanışı:

1 su bardağı klorsuz suya 1 tutam kırk kilit otu, 1 tutam adaçayı ve 1 tutam testere dişli aslan pençesi otu ilave edin ve ortalama 7-8 dakika kaynatın. Süre sonunda ocağın altını kapatın ve çayı ılınmaya bırakın. Ilınan çayınızı süzerek için. Bu kürü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer içmeli ve her seferinde taze olarak hazırlamalısınız.