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Avukatı bıçaklayan saldırgan tutuklandı, Mersin Barosu avukatları olay protesto etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, icralık konutların satışı sırasında avukat Muhteşem Tekin Turhan'ı bıçakla yaralayan Enver A.

Avukatı bıçaklayan saldırgan tutuklandı, Mersin Barosu avukatları olay protesto etti

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, icralık konutların satışı sırasında avukat Muhteşem Tekin Turhan'ı bıçakla yaralayan Enver A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mersin Barosu avukatları yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.
Olay, dün, Erdemli Belediyesi'nin nikah salonunda meydana geldi. İcra Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan dairenin işlemlerini takip eden avukat Muhteşem Tekin Turhan ile ev sahibinin ağabeyi Enver A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Enver A., yanında taşıdığı bıçağı Turhan'ın göğsüne sapladı. Yaralanan Turhan, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Enver A. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Enver A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gelişmelerin ardından adliye önünde toplanan avukatlar, meslektaşlarına yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı. Saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Bersin Barosu Başkanvekili Fatma Demircioğlu, "Kamu görevi yapan avukatlara yönelik sözlü, fiili, bıçaklı ve silahlı saldırıların son dönemlerde kaygı verici boyutlara ulaştığını kamuoyunun dikkatine sunarız. Yargının kurucu unsurlarından birisi olan savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik saldırılar yargıya, savunma hakkına yapılmıştır. Bugün avukata atılan yumruk, saplanan bıçak, sıkılan her kurşun adaleti ve bağımsız yargıyı hedef almaktadır. Kimden gelirse gelsin avukatlara karşı yapılan saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız" dedi.
'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Baronun ilçe temsilcisi Fahrettin Gürsol ise "Dün adeta ölümle yüz yüze gelen meslektaşımız ekmeği için bu işi yapıyordu. Onun da annesi, babası, çocukları kardeşleri var. Sen nasıl ekmeğin için çalışıyorsan oda yine ekmeği rızkı için çalışıyor bunu böyle anlayıp saygı göstermek gerek. Eylemi gerçekleştiren failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz, konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.
Öte yandan saldırıya uğrayan Avukat Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Avukatı bıçaklayan saldırgan tutuklandı, Mersin Barosu avukatları olay protesto etti

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