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Avukatlar Günü nedir? İşte en güzel ve farklı Avukatlar Günü mesajları

05.04.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaletin temsilcileri avukatların Avukatlar Günü 5 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapılmış ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edilmiştir.

Avukatlar Günü nedir? İşte en güzel ve farklı Avukatlar Günü mesajları

3 Ocak 1964’de yapılan toplantıya baro başkanları ve temsilcileri katılmış ve tüm baroların tek bir çatı altında toplanması teklif edilmiştir. Bu tarihten 24 yıl sonra 5 Nisan 1958’de İzmir Ticaret Odası toplantısında iki gün süren tartışmalardan ve fikir paylaşımlarından sonra “Barolar Birliği”’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Bu tarih ise daha sonra Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır.

Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur. Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır.

Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında “Barolar Birliği'nin” kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan ”Avukatlar Günü” olarak adlandırılmıştır.

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Yapılan araştırmada, Baro Başkanlarının İzmir’de neden ilk kez 5 Nisan 1958’de toplandıkları, bu tarihin 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de yapılan İstanbul Barosunun ilk Genel Kuruluyla aynı gün olmasının, 5 Nisan 1958 günü İzmir’de toplanan Baroların, 5 Nisan tarihini seçmelerinin özel bir nedeninin olup olmadığı saptanamamıştır.

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI

  • Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
  • Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.
  • Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
  • Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.
  • Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
  • Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Günü’nü kutlarım.

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  • Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
  • Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlarım.
  • Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.
  • Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Günü’nü kutlarım.
  • Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Günü’nü kutlarım.


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