Avukatlar Günü nedir? İşte en güzel ve farklı Avukatlar Günü mesajları

3 Ocak 1964’de yapılan toplantıya baro başkanları ve temsilcileri katılmış ve tüm baroların tek bir çatı altında toplanması teklif edilmiştir. Bu tarihten 24 yıl sonra 5 Nisan 1958’de İzmir Ticaret Odası toplantısında iki gün süren tartışmalardan ve fikir paylaşımlarından sonra “Barolar Birliği”’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Bu tarih ise daha sonra Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır.

Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur. Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır.

Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında “Barolar Birliği'nin” kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan ”Avukatlar Günü” olarak adlandırılmıştır.