Avustralya'da kardinalin tacizine uğrayan mağdurdan açıklama

MELBOURNE (AA) - Eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in tacizine uğrayan mağdur, kardinalin hapis cezasına yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Pell'in, Melbourne'de 1996-2001'de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde cinsel tacizde bulunduğu iki erkek çocuktan birisi olan ve kimliği gizli tutulan mağdur, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Pell'in başvurusunun Victoria Temyiz Mahkemesinde reddedilmesini memnuniyetle karşıladığını ve Avustralya hukuk sistemine minnettar olduğunu belirten mağdur, "Temyiz mahkemesinin kararı dolayısıyla rahatladım. Sadece her şeyin bittiğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Polise başvurmasından bu yana 4 yılın stresli geçtiğini, kişisel kazanç peşinde de olmadığını vurgulayan mağdur, şunları kaydetti:

"Yolculuk beni, en karanlık anlarımda geri dönemeyeceğimden korktuğum yerlere götürdü. Özel hayatımı, sağlığımı, refahımı ve ailemi riske attım. Herhangi bir avukata tazminat talebiyle ilgili talimat vermedim. Bu durum parayla ilgili değil ve hiç olmadı."