Avusturya Başbakanına 'yalan ifade' soruşturması

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, meclis komisyonuna yalan ifade vermekle suçlanıyor.

Kabine toplantısı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Kurz, "Savcıların benim hakkımda soruşturma başlattığını sizlere bildirmek isterim" dedi.

Yalan ifade suçlamalarını reddeden Kurz, "(Komisyonun) sorularını her zaman doğru şekilde cevapladım" diye ekledi.

Avusturya kanunlarına göre, yemin altında yalan söyleme suçu, üç yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

Muhalefet partileri, soruşturma haberleri üzerine 34 yaşındaki Başbakan'ın görevinden ayrılması için çağrıda bulundu ancak Kurz söz konusu hukuki sürecin işini etkilemeyeceğini ve istifa etmeyeceğini söyledi.

IBIZAGATE'İN ARTÇILARI

Kurz başbakanlığındaki bir önceki hükümet, "İbizagate" adı verilen bir skandal nedeniyle düşmüştü. Muhalefet Kurz'u, bu skandal sonrası incelemelerini genişleten meclis komisyonuna yalan söylemekle suçluyordu.

Hükümetin düşmesine neden olan skandalda, İbiza'daki lüks bir villada 2017'de çekilen bir videoda, dönemin Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, bir Rus oligarkın yeğeni olduğunu sandığı bir kadına, seçim kampanyası desteği karşılığında iltimas vaadinde bulunurken görülüyordu.