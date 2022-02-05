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Avusturya'da çığ felaketi: Ölü sayısı artıyor

05.02.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya’nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss ve Schmirn bölgelerinde dün meydana gelen çığ düşmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Avusturya'da çığ felaketi: Ölü sayısı artıyor

Tirol Kontrol Merkezinden basına yapılan açıklamada, bölgede 30'un üzerinde noktaya çığ düştüğü ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Spiss’de düşen çığ sonucunda 7 kişinin öldüğü, buraya yakın Schmirn'de ise 5 kış sporcusunun çığ altında kaldığı olayda da bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Son 24 saatte çığ düşmesi nedeniyle ölü sayısının 8'e yükseldiği bölgede, yetkililer çığ tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu.

KİMLİKLERİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Çığ felaketinde ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği belirtilen açıklamada, bölgede çok farklı noktalarda çığ düşmesi nedeniyle Avusturya ve İsviçreli ekiplerin hem havadan hem de karadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. (AA)

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