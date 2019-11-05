Avusturya Milli Günü Ankara'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu geçen ay sunarak göreve başlayan Büyükelçi Wimmer, konuklara hitabında, "Türkiye gerçekten büyüleyici ve güzel bir yer. Eşimle birlikte burada yaşama ve Türkiye'yi, onun zengin kültürünü, tarihini ve insanlarını tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Wimmer, "Avusturya'ya Türkiye'de hizmet ederken, iki ülkenin ortak yanlarına katkı sunmayı temel sorumluluk olarak görüyorum. Her iki ülkenin ortak yanları güçlü tarihi kökleri olan bir ilişkiye dayanıyor ve her alandaki mükemmel ikili ilişkilerimize ve canlı ekonomik alışverişimize yansıyor." diye konuştu.

Davet, Büyükelçi Wimmer ve Dışişleri Bakanlığı Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Altan'ın kutlama pastasını kesmesinin ve yemek ikramının ardından sona erdi.

