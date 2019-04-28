Avusturya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu öncülüğünde, çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun (STK) iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Başkonsolos Asip Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Yardım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine işaret ederek, Avusturya'da faaliyet gösteren çok sayıda Türk STK'nin bu etkinliğin düzenlenmesine sağladığı katkının önemli olduğunu, birlik ve beraberlik içinde gelecek yıllarda çok daha güzel programlar yapılacağına inandığını kaydetti.

Başkonsolos Kaya da 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, 23 Nisan tarihinin Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çekti.

Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen önemli bir milli bayram olduğunu anımsatarak, "1979'da UNESCO'nun ilan ettiği uluslararası çocuk yılını takiben 23 Nisan, uluslararası nitelikte kutlanmaya başlanmıştır. Bu vesileyle 23 Nisan'ın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Çocukların bütün insanlığın geleceği olduğunu dile getiren Kaya, barış ve huzurun hakim olacağı bir dünyaya, sevgi dolu ve barışsever olarak yetişmiş çocuklar sayesinde ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Halk dansları gösterilerinin sergilendiği ve çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

