VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana’da ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi"nin yasaklanması için gösteri düzenlendi.

Viyana Üniversitesi önünde toplanan göstericiler, aşırı sağcı "Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) parçala" ve "Yönetimde Nazilere hayır" yazılı pankartlar açtı.

Irkçılık karşıtı gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşu Linkswende'nin sözcüsü David Albrich, Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avusturalyalı terörist ile ırkçı "Kimlikçiler Hareketi" sözcüsü Martin Seller arasındaki ilişkinin gün yüzüne çıkartıldığını, zararsız gösterilmek istenen Kimlikçilerin birçok yönüyle Yeni Zelanda’daki teröristle benzer düşünceleri paylaştığını ifade ederek, bu oluşumun zaman kaybedilmeden yasaklanması gerektiğini söyledi.

Albrich, iktidardaki aşırı sağ koalisyonun küçük ortağı FPÖ ile ırkçı Kimlikçiler arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin bu oluşumla partisinin bağlantısının olmadığını ileri sürmesinin gerçek dışı olduğunu kaydetti.