Avusturya’da mültecilere yönelik ırkçı benzetme istifa getirdi

VİYANA (AA) - Avusturya’da koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediyesi Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, mültecilere yönelik ırkçı benzetmesi nedeniyle görevinden istifa etti.

FPÖ Yukarı Avusturya Başkanı Manfred Haimbuchner, basına yaptığı açıklamada, parti gazetesinde mültecileri fareye benzeten ırkçı bir şiiri kaleme alan Schichler'in hem partideki görevini hem de belediye başkan yardımcılığını bıraktığını duyurdu.

Ülke genelinde tepkilere neden olan şiirin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Başbakan Sebastian Kurz, "Irkçı ve çirkin şiirin yaptırımı olarak belediye başkan yardımcısının istifa etmesi en doğru adım oldu. FPÖ ve Başbakan Yardımcısı (Heinz Christian) Strache’nin tutumu yerinde ve doğru bir karar." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Strache de söz konusu şiirin partinin görüşüyle bağdaşmayan yanlış bir davranış olduğunu ifade ederek, belediye başkan yardımcısının istifasının partiye verilecek zararı önleme açısından da doğru bir adım olduğunu kaydetti.

Ülkenin Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn bölgesinde yayımlanan FPÖ’nün parti gazetesinde, Schilcher tarafından kaleme alının bir şiirde mültecilerin fareye benzetilmesi kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

