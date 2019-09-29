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Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

Ülkedeki erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi yüzde 37'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı - Geçen seçimde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14'le yeniden parlamentoya girdi

VİYANA (AA) - Avusturya'da bugün yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37'lik oy oranıyla seçimin açık ara kazananı oldu.

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması sonrasında gidilen erken genel seçimlere ilişkin ilk veriler ışığında, aşırı sağcı koalisyonun büyük ortağı ÖVP oylarını yüzde 5'ten fazla artırırken, aşırı sağcı parti ise yaklaşık yüzde 10 oy kaybetti.

Ülkede 2017'de yapılan seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14 gibi ciddi bir oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazanırken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını 2 puan artırarak yüzde 7,4'e çıkardı.

Yeşiller Partisinden ayrılarak yeni oluşum kuran Peter Pilz'in öncülüğündeki Liste Jetzt ise yüzde 4 barajının altında kalarak meclise giremedi.

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 14, Yeşiller 27 şeklinde oldu.

Avusturya'da son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış; merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuş, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

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