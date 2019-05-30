HABER

"Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını döven zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden zanlı adliyeye sevk edildi.Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanlar, mekan sahibi Şahin Ş.

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden zanlı adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanlar, mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp edilmişti. Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekibi, Şahin Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş. ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kameradaDondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada
Rusya’da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: 5 çocuk yaralandıRusya’da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: 5 çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.