"Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını döven zanlı adliyeye sevk edildi

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanlar, mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp edilmişti. Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekibi, Şahin Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş. ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

