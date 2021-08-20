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Ayak kokusu engellenebilinir mi?

20.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın erkek fark etmeksizin zaman zaman kişi ayak kokusu problemi yaşamıştır. Bu olumsuz durum kişiyi zorlamakta ve kişinin kendine olan güvenini zedelemektedir. Kokunun kronik bir problem olmaması için gerekli önlemleri alarak bu sorundan en kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Ayak kokusu engellenebilinir mi?

Ayakta yaşayan bakteriler uygun sıcaklıkta hızla çoğalırlar ve bunun sonucunda ayak kokusu meydana gelir. Ayak kokusunu engellemek için yapılacak ilk şey bakterilerin çoğalmasını engellemektir.
Yazın sıcak havaların etkisiyle terleyen ayaklarda koku sorunu daha çok yaşanır. Problemi yok etmek ve tekrar oluşumuna engel olmak için sadece birkaç önlemi almanız yeterli olacaktır.

AYAK TEMİZLİĞİ

Sadece duş almak ayak temizliği için yeterli olmayabilir. Ayaklarda üreyen bakterileri en aza indirmek için gün içinde birkaç kez ayağınızı soğuk su ve antibakteriyel sabun ile yıkamanızı öneririz. Ayrıca tırnakların düzgün biçimde kesilmesi ve kişiye özel steril bakım ürünlerinin kullanılması bakterilerinin önlenmesinde büyük rol oynar.

AYAK BAKIMI

Ayakların bakımlı olması, hem sağlık hem de güzel bir görüntü için en önemli kuraldır. Ayak için özel olarak üretilen ürünlerden destek alabileceğiniz gibi evde yapacağınız kürlerle de bakımlı ayaklara sahip olabilirsiniz.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ

Bakterilerin havasız ve nemli yerlerde hızla ürediğini düşünürsek seçtiğiniz ayakkabın iç dokusunun terletmeyen doku olması olması gerekmektedir. Ayakkabınızın içine pamuklu doku koyarak terleme sorununu en aza indirmiş olursunuz.BAKIMI

ÇORAP SEÇİMİ

Renk renk, desen desen çoraplar cazip gelse de ayak kokusu problemini engellemek için çorabın üretildiği kumaş türüne dikkat etmek gerekir. Naylon veya sentetik içerikli iplikler terleme sorununa neden olduğu için ayak kokusu yaşamak kaçınılmaz olur. Pamuk iplikli veya gümüş iplikli üretilen çoraplar ayak problemleri yaşamamak için en doğru seçim olacaktır.

AYAK BAKIMI İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT !

ayak

  • Ayakkabınızı her kullanımdan sonra mutlaka havalandırın.
  • Ayakkabınızın içine karbonat döküp 1 gece bekletmeniz kötü kokuları yok edecektir.
  • Anti bakteriyel mendillerle ayakkabınızın içini sildikten sonra açık alanda havayla temas ederek kurumasını sağlayabilirsiniz.
  • Deniz tuzu ayak kokusunu engeller, 2 litre suya 2 yemek kaşığı deniz tuzu ekleyerek ayaklarınızın bakterilerden arınmasını ve daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.
  • Siyah çayda bulunan antiseptik özellik ayak kokusu ile mücadelenizde size yardımcı olacaktır. Soğutulmuş çay ile ayaklarınızı yıkayabilirsiniz.
  • Ayak terlemesi sorunu yaşamamak için ayaklarınızı bebek pudrası ile pudralayabilirsiniz.
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Ayak kokusu engellenebilinir mi?Ayak kokusu engellenebilinir mi?
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