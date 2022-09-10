Ayak kokusunu anında kesiyor! Sadece bir kaşık yeter

Aşırı terlemeye bağlı hormonal değişikliklerden ötürü ortaya çıkan ayak kokusunun başka sebepleri de var. Ayak kokusu şikayetiyle gittiği her yerde ayakkabılarını çıkarmaktan çekinenlerdenseniz bu yöntemler sayesinde artık rahat bir nefes alabileceksiniz. Ayak kokusunun tedavi edici bir ilacı olmasa da bu konuda çok etkili doğal yöntemler mevcut.

AYAK KOKUSUNU BİTİREN DOĞAL YÖNTEMLER

SİYAH ÇAY

3 bardak demlenmiş ve soğutulmuş çayı 3 bardak suyla büyük bir leğenin içinde karıştırın. Ayaklarınızı bu karışımın içinde 20 dakika kadar bekletin. Bu işlemi 1 hafta boyunca her gün tekrar ettiğinizde ayak kokusundan eser kalmayacaktır.

SİRKELİ SU

5 bardak suyu bir kovanın içerisine alın ve içerisine yarım su bardağı sirke ilave edin. Bu karışımın içinde ayaklarınızı 1 saat kadar bekletirseniz aynı gece ve sonrasında ayak kokusundan kurtulmuş olursunuz. Çünkü sirke ter bezlerinin yavaşlamasını ve kokunun yok olmasını sağlar.

LAVANTA YAĞI

1 litre suya 1 kaşık lavanta yağı ilave edin ve bu karışımda ayaklarınızı 25 dakika kadar dinlendirin. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda ayak kokusundan kesin olarak kurtulmanız mümkün.

ADAÇAYI

Birçok sağlık sorununa iyi gelen adaçayı ayak kokusunu ortadan kaldırmak konusunda son derece etkili. Bir litre suyu bir kovaya alın ve içerisine birkaç yaprak ada çayı ekleyin. Karışımın içerisinde ayaklarınızı en az 30 dakika bekletin. Terlemeyi azaltacak ve kokuyu önleyecektir.

KARBONATLI SU

Bir litre ılık suyun içine bir tatlın kaşığı kadar tuz ve karbonat ekleyin. Sonrasında ayaklarınızı bu karışımda 1 saat kadar bekletin. Bu işlemi her gün yaptığınızda ayak kokusundan tamamıyla kurtulmanız olası.

LİMON KABUĞU

Limon kabuğu ile ayaklarınızı en az 10 dakika boyunca ovun ve bu işlemi her gün düzenli olarak tekrar edin. (Tgrt Hanber)



