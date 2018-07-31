Ayak mantarından korunmak için 10 altın kural

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, yaz aylarında özellikle kadınlarda rahatsız edici boyutlara ulaşabilen, ayak ve tırnak mantarları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Banyodan sonra ayaklarınızı kurulayın

Mantar, bir küf çeşidinin sebep olduğu bir deri rahatsızlığıdır. Mantarlar özellikle ortak kullanıma açık, ılık ve nemli yerlerde yoğunlaştığından yaz aylarında daha sık görülür. Dış ortamların yanı sıra deri üzerinde spor halinde bulunan mantarlar da uygun üreme şartlarında enfeksiyonlara neden olabilir. Ayakların banyodan sonra ıslak bırakılması, terleme ile nemin ve ısının artması ayak mantar oluşumunu tetikleyen faktörlerdir. Yazın artan havuz aktiviteleri sırasında, ortak kullanıma açık havuzlar,duşlar, ortak kullanılan soyunma odaları ayak mantarlarına zemin hazırlarken, steril olmayan manikür ve pedikür aletlerinin kullanımı da mantar sebebi olabilir.

Tedavi edilmezse tekrarlayabilir

Ayak mantarı kaşıntıyla ilk belirtilerini verir. Mantar eğer tırnakta oluştuysa, tırnak altında oyulma, ufalanma, kalınlaşma, renk değişikliği meydana gelir. Bu tür bir enfeksiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde ayakta yerleşen mantar, uygun üreme koşullarına sahip olduğunda tekrarlayabilir ya da ikincil enfeksiyonlara neden olabilir.