KADIN

Ayak parmaklarının şekline göre karakter analizi

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Şüphesiz her insanın vücut şekli birbirinden farklıdır. Bu farklılıkların karakterimizi de etkilediği bilinen bir gerçek. Parmak izinden, yüz şekline kadar pek çok kişiye özel ayrıntı, bize kişiliğimiz hakkında ipucu veriyor. Bu sefer ayak parmaklarının kişiliğinizi nasıl etkilediğini öğrenmeye hazır mısınız?

Ayak parmaklarının şekline göre karakter analizi

Roma ayağı

Roma ayaklı insanların baş parmakları ve ikinci parmakları aynı uzunluktadır. Bu ayak şeklindeki insanların oldukça sosyal bir yapısı vardır. Macerayı, keşfetmeyi ve seyahati severler. İlgi odağı olmaya bayılırlar. Profesyonel olarak, genellikle çok başarılıdırlar. Aşk hayatları ise oldukça tutkuludur.

Kısa parmak

2

Ayak parmakları genelde küçüktür. Sır saklama konusunda oldukça iyidirler. Başkalarının problemini dert edinirler. Eşlerine oldukça düşkün, zevklerinden ise asla ödün vermezler.

Yunan ayağı

3

Bu ayak sahipleri, ikinci ayak parmağı başparmağından büyük olanlardır. Bu insanlar iyimser ve kolay heyecanlanabilen yapıdadırlar. Ancak strese karşı çok dayanıklı değiller. Yatakta oldukça egemendirler.

Çiftçi ayağı

4

Tüm parmaklar aynı uzunluktadır. Güvenilir ve vicdanlıdırlar. Düzen ve temizlik onlar için önemlidir. Mantık onlar için daha önceliklidir ancak nadiren de olsa duygularıyla hareket ederler.

Küçük ayak parmağınızı diğer dört parmağınızdan ayırabilen biriyseniz maceraperest ve sıkılmaktan nefret eden bir yapı, eğer ayıramıyorsanız alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyen, değişime kapalı bir yapıya sahipsinizdir.

5

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