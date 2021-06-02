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Ayak terlemesi neden olur: Önlemek için bu yöntemleri mutlaka deneyin!

02.06.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kötü koku ve ayakta deri tahrişine neden olan ayak terlemesi neden olur? Vücudun farklı noktalarındaki ter hızlı şekilde yok olsada ayak terlemesi ayakkabı kullanımı nedeniyle uzun süre kalır. Egzersiz, stres ve heyecan gibi nedenlerle meydana gelen ayak terlemesinin önlenmesi için bazı yollar mevcuttur. Ayak terlemesini önlemek için ayakkabı seçimi, çorap seçiminin yanı sıra bazı özel ürünler kullanılabilir.

Terleyen ayak sahiplerinin pamuklu ya da yünlü çorap giymeleri gerekmektedir. Ayak parmaklarının iç kısımlarını iyi kurulamaları, yoğun nemlendiriciler kullanmamalarını öneririz. Pudralı ayak kremleri var. Özellikle terli ayaklar için üretilmiş kremlerdir bunlar. Nemi cildin içerisine alıp pudralı yapısı sayesinde parmak aralarının kuru kalmasını sağlar.

AYAK TERLEMESİ İÇİN SPREY KULLANABİLİRSİNİZ

Terleyen ayaklar birçok bakteri ve mikrop üreteceği için, ayak terlemesi için üretilen sprey kullanılır. Çorap giymeden önce bu spreyleri sıkarsak terleme nedeniyle meydana gelebilecek derideki formasyonları engellemiş oluruz.

AYAK TERLEMESİNİ ÖNLEMENİN BİR YOLU DA PUDRALAR!

Ayak terlemesi için bunun dışında pudralar kullanılıyor. Ancak bunlar bildiğimiz pudralar değil, özellikle ayak terlemeleri için üretilmiş pudralar olmalıdır. Bunlar terlemenin asitlerini yani deriye olan zararlarını gideren pudralardır. Aksi takdirde normal pudraları kullandığımızda terleme, deriden dışarı çıktığında pudrayla buluşup topak topak olarak derinin nefes almasını engelleyecek ve deride tahribat yaratacaktır.

AYAK ŞAMPUANLARIYLA HER GÜN AYAKLARINIZI YIKAYIN

Ayak terlemesini önlemek için bir de ayak şampuanları vardır. Her akşam ayak şampuanlarıyla ayaklarımızı yıkayıp iyi havalandırmalıyız.

AYAK TERLEMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN AYAKKABI SEÇİMİNE DİKKAT!

Her gün aynı ayakkabıyı giymemeliyiz. Sentetik ayakkabılardan uzak durmalıyız. Zira sentetik ayakkabılar, diğer ayakkabılara göre daha fazla ısı üretirek terlemeyi artırır. Terlemeden korunmak için her gün aynı ayakkabıyı giymemekle beraber bir gün önce giydiğimiz ayakkabıyı da içini havalandırarak kurutma yoluna gitmeliyiz.

SABUNLU SU İLE AYAKKABILARINIZI TEMİZLEYİN

Ayakkabı içerisinde terlemeden dolayı bakteri oluşumu meydana geleceği için sabunlu bir bezle ayakkabılarımızın iç kısmını her gün sildikten sonra havalandırmaya bırakmalıyız.

ÇORAPLARINIZI GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRİN

Eğer ayağımızda terleme çok fazlaysa kullandığımız çorapları gün içinde değiştirmeliyiz ve pamuklu çorap kullanmalıyız.

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ayak mantarı
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