Ayak terlemesi neden olur: Önlemek için bu yöntemleri mutlaka deneyin!

Ayak terlemesi için bunun dışında pudralar kullanılıyor. Ancak bunlar bildiğimiz pudralar değil, özellikle ayak terlemeleri için üretilmiş pudralar olmalıdır. Bunlar terlemenin asitlerini yani deriye olan zararlarını gideren pudralardır. Aksi takdirde normal pudraları kullandığımızda terleme, deriden dışarı çıktığında pudrayla buluşup topak topak olarak derinin nefes almasını engelleyecek ve deride tahribat yaratacaktır.

Terleyen ayaklar birçok bakteri ve mikrop üreteceği için, ayak terlemesi için üretilen sprey kullanılır. Çorap giymeden önce bu spreyleri sıkarsak terleme nedeniyle meydana gelebilecek derideki formasyonları engellemiş oluruz.

Terleyen ayak sahiplerinin pamuklu ya da yünlü çorap giymeleri gerekmektedir. Ayak parmaklarının iç kısımlarını iyi kurulamaları, yoğun nemlendiriciler kullanmamalarını öneririz. Pudralı ayak kremleri var. Özellikle terli ayaklar için üretilmiş kremlerdir bunlar. Nemi cildin içerisine alıp pudralı yapısı sayesinde parmak aralarının kuru kalmasını sağlar.

AYAK ŞAMPUANLARIYLA HER GÜN AYAKLARINIZI YIKAYIN

Ayak terlemesini önlemek için bir de ayak şampuanları vardır. Her akşam ayak şampuanlarıyla ayaklarımızı yıkayıp iyi havalandırmalıyız.

AYAK TERLEMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN AYAKKABI SEÇİMİNE DİKKAT!

Her gün aynı ayakkabıyı giymemeliyiz. Sentetik ayakkabılardan uzak durmalıyız. Zira sentetik ayakkabılar, diğer ayakkabılara göre daha fazla ısı üretirek terlemeyi artırır. Terlemeden korunmak için her gün aynı ayakkabıyı giymemekle beraber bir gün önce giydiğimiz ayakkabıyı da içini havalandırarak kurutma yoluna gitmeliyiz.

SABUNLU SU İLE AYAKKABILARINIZI TEMİZLEYİN

Ayakkabı içerisinde terlemeden dolayı bakteri oluşumu meydana geleceği için sabunlu bir bezle ayakkabılarımızın iç kısmını her gün sildikten sonra havalandırmaya bırakmalıyız.

ÇORAPLARINIZI GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRİN

Eğer ayağımızda terleme çok fazlaysa kullandığımız çorapları gün içinde değiştirmeliyiz ve pamuklu çorap kullanmalıyız.

