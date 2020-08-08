Ayakkabı ayağınızı sıkıyorsa bunu yaptığınızda rahatlığa kavuşacaksınız! Patates ve sirke ile...

Pek çok kişinin yakındığı durumlardan biridir ayakkabı sıkması. Hele bir de yürürken verdiği acı işkence gibidir. Neyse ki, bu durumdan kurtulmanızı sağlayan birkaç basit yöntem var. İşte dar gelen ve sıkan ayakkabılarınızı genişletmek için 5 pratik yöntem...
Patates, ayaklarınıza dar gelen ya da sıkan ayakkabılarınızın genişlemesi için kullanabileceğiniz harika bir ürün. Bu yöntemi uygulayabilmek için tek yapmanız gereken, kullandığınız ayakkabının boyutuna uygun bir patates bulmak. Daha sonra bulduğunuz patatesi dar gelen ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Ardından bir gece boyunca ayakkabınızı bu şekilde bekletin.
Ayakkabıları genişletmek için kullanılan en bilindik yöntemlerden birisi, kalın çoraptır. Çorap sayesinde ayakkabılarınıza daha fazla baskı uygulanır böylece ayakkabılar giderek genişlemeye başlar. Bunun için ayakkabılarınızı mümkün olan en kalın çorapla giyin. Daha sonra 1-2 saat boyunca yürüyün. Bu işlemi ayakkabılar ayağınızı sıkmayacak hale gelene kadar tekrarlayabilirsiniz. Ayakkabınız bu şekilde zaman içerisinde bollaşmaya başlayacaktır.
Uzun yıllar boyunca kullanılan bu yöntem oldukça etkili. Bu yöntemi uygulayabilmek için, bir parça gazete kağıdını sirke ile ıslatın. Ardından ayakkabıların içini gazeteler ile doldurarak oda sıcaklığında 1 gün boyunca bekletin. Bu yöntem ile artık ayakkabılarınızı rahatlıkla giyebileceksiniz.
Buz torbasını buzdolabının dondurucu bölümünde bir süre boyunca bekletin. Kalıpları dondurucudan çıkardıktan sonra ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Daha sonra içi buz dolu ayakkabılarınızı buzlukta 4 ile 8 saat beklemeye alın. Bu noktada ayakkabılarınız buzlukta bekletileceği için hiç kullanılmamış olması önemli. Daha hijyenik olması açısından, ayakkabılarınızı buzdolabı poşetinin içinde de buzluğa koyabilirsiniz.
Uygulayacağınız bu yöntemdeki tüm talimatları gerektiği şekilde yerine getirdiğiniz takdirde dar gelen ayakkabılarınızın kısa süre içerisinde genişlemesine yardımcı olabileceksiniz. Bu yöntemi uygulayabilmek için ağız kısmı kilitli olan 2 adet poşete ihtiyacınız var. Ardından poşetlerin içini yarıya kadar su ile doldurun ve ayakkabıların içine yerleştirin. Bu aşamada, ayakkabınızın burun kısmı da dahil olmak üzere, her bölgesini kapladığınızdan emin olun. Yani su dolu torba ayakkabının içini tamamen doldurmalı. Bir süre ayakkabılarınızı bu şekilde beklettikten sonra derin dondurucuya koyun ve bir gün de orada bekletin. Ayakkabılarınızı dolaptan çıkardığınızda zarar görmemesi için güneş görmeyen bir ortamda 20-30 dakika bekletin. Hepsi bu kadar!
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