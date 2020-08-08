Ayakkabı ayağınızı sıkıyorsa bunu yaptığınızda rahatlığa kavuşacaksınız! Patates ve sirke ile...

Pek çok kişinin yakındığı durumlardan biridir ayakkabı sıkması. Hele bir de yürürken verdiği acı işkence gibidir. Neyse ki, bu durumdan kurtulmanızı sağlayan birkaç basit yöntem var. İşte dar gelen ve sıkan ayakkabılarınızı genişletmek için 5 pratik yöntem...

Patates, ayaklarınıza dar gelen ya da sıkan ayakkabılarınızın genişlemesi için kullanabileceğiniz harika bir ürün. Bu yöntemi uygulayabilmek için tek yapmanız gereken, kullandığınız ayakkabının boyutuna uygun bir patates bulmak. Daha sonra bulduğunuz patatesi dar gelen ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Ardından bir gece boyunca ayakkabınızı bu şekilde bekletin.

2. KALIN ÇORAP

Ayakkabıları genişletmek için kullanılan en bilindik yöntemlerden birisi, kalın çoraptır. Çorap sayesinde ayakkabılarınıza daha fazla baskı uygulanır böylece ayakkabılar giderek genişlemeye başlar. Bunun için ayakkabılarınızı mümkün olan en kalın çorapla giyin. Daha sonra 1-2 saat boyunca yürüyün. Bu işlemi ayakkabılar ayağınızı sıkmayacak hale gelene kadar tekrarlayabilirsiniz. Ayakkabınız bu şekilde zaman içerisinde bollaşmaya başlayacaktır.