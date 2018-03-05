KADIN

Ayakkabılarınız bu püf noktalarıyla yeni gibi görünecek

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 05.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Söz konusu ayakkabı olduğunda büyük paralar ödemeye alışkınız, bu yüzden olabildiğince dayanıklı olmalarını istiyoruz. Neyse ki her türlü ayakkabı için güzel püf noktaları var. İşte işinize yarayacağını düşündüğümüz 12 ipucu...

Ayakkabılarınız bu püf noktalarıyla yeni gibi görünecek

Mum bakımı

1

Bez ayakkabı giyiyorsunuz ancak su geçirmesini de istemiyorsunuz. İşte bunun için bir miktar balmumu veya parafin mum alın ve ayakkabınızın üzerine sürtün. Ayakkabınızın su geçirmediğini göreceksiniz.

Sıkan ayakkabılar için

2

İki kilitli torba içine bir miktar su koyun ve ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Sonrasında derin dondurucuda bu şekilde bir gece bekletin. Su buza dönüşecek ve ayakkabı kenarlarını açacaktır.

Kumaş ayakkabıların temizlenmesi

3

Açık renk ayakkabı söz konusuysa bazen çamaşır makinesi bile yetersiz kalabilir. Eski bir diş fırçası, hidrojen peroksit ve biraz kabartma tozunu alın ve ayakkabınıza sürtün. Değişim sizi şaşırtabilir.

Spor ayakkabı temizliği

4

Spor ayakkabıların temizlenmesi diğer ayakkabı türlerine gör daha zor. Ayakkabıların lastik kısımlarını temizlemek için kauçuk bir silgi kullanabilirsiniz.

Deri ayakkabıları yenilemek

5

Deri ayakkabılar özellikle ıslandıkları zaman eski görünmeye başlar. Bu görüntüyü düzeltmek için biraz su ve sirke işinize yaracaktır. Eşit oranda su ve sirkeyi karıştırın ve karışımı ayakkabıya püskürtün. Ve bir ayakkabı fırçasıyla ovun.

Çizmelerin saklanması

6

Uzun çizmelerinizin içine rulo haline getirilmiş bir dergiyi koyarak dik durmasını sağlayabilirsiniz.

7

Islanan çizmelerinizin şeklini kaybetmemesi için boş su şişelerini görseldeki gibi koyabilir, kurutma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz.

8

Ayakkabılarınızın içine çay poşetleri koyarsanız kokunun önüne geçebilirsiniz.

Deriyi parlak tutmak için

9

Deri ayakkabılarınızın parlak ve yeni görünmesini sağlamak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Kalıntıları temizlemek için peçete kullanabilirsiniz.

Ayakkabılardaki çiziklerden kurtulmak için

10

Ayakkabılarınızda böyle siyah çizikler oluştuysa pamuğun üzerine bir miktar aseton dökün ve hafifçe bastırın. Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Terleme olmaması için

11

Ayak terlemesinin önüne geçmek için hijyenik kadın pedleri kullanabilirsiniz.

12

Ayakkabınıza sakız yapıştığında hemen kazımaya çalışmayın. Bir parça buzu alın doğrudan sakızın üzerine uygulayın. Ne kadar kolay çıktığını göreceksiniz.

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püf noktaları ayakkabı yenileme

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