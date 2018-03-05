Ayakkabılarınız bu püf noktalarıyla yeni gibi görünecek

Mum bakımı
Bez ayakkabı giyiyorsunuz ancak su geçirmesini de istemiyorsunuz. İşte bunun için bir miktar balmumu veya parafin mum alın ve ayakkabınızın üzerine sürtün. Ayakkabınızın su geçirmediğini göreceksiniz.
Sıkan ayakkabılar için
İki kilitli torba içine bir miktar su koyun ve ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Sonrasında derin dondurucuda bu şekilde bir gece bekletin. Su buza dönüşecek ve ayakkabı kenarlarını açacaktır.
Kumaş ayakkabıların temizlenmesi
Açık renk ayakkabı söz konusuysa bazen çamaşır makinesi bile yetersiz kalabilir. Eski bir diş fırçası, hidrojen peroksit ve biraz kabartma tozunu alın ve ayakkabınıza sürtün. Değişim sizi şaşırtabilir.
Spor ayakkabı temizliği
Spor ayakkabıların temizlenmesi diğer ayakkabı türlerine gör daha zor. Ayakkabıların lastik kısımlarını temizlemek için kauçuk bir silgi kullanabilirsiniz.
Deri ayakkabıları yenilemek
Deri ayakkabılar özellikle ıslandıkları zaman eski görünmeye başlar. Bu görüntüyü düzeltmek için biraz su ve sirke işinize yaracaktır. Eşit oranda su ve sirkeyi karıştırın ve karışımı ayakkabıya püskürtün. Ve bir ayakkabı fırçasıyla ovun.
Çizmelerin saklanması
Uzun çizmelerinizin içine rulo haline getirilmiş bir dergiyi koyarak dik durmasını sağlayabilirsiniz.
Islanan çizmelerinizin şeklini kaybetmemesi için boş su şişelerini görseldeki gibi koyabilir, kurutma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz.
Ayakkabılarınızın içine çay poşetleri koyarsanız kokunun önüne geçebilirsiniz.
Deriyi parlak tutmak için
Deri ayakkabılarınızın parlak ve yeni görünmesini sağlamak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Kalıntıları temizlemek için peçete kullanabilirsiniz.
Ayakkabılardaki çiziklerden kurtulmak için
Ayakkabılarınızda böyle siyah çizikler oluştuysa pamuğun üzerine bir miktar aseton dökün ve hafifçe bastırın. Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.
Terleme olmaması için
Ayak terlemesinin önüne geçmek için hijyenik kadın pedleri kullanabilirsiniz.
Ayakkabınıza sakız yapıştığında hemen kazımaya çalışmayın. Bir parça buzu alın doğrudan sakızın üzerine uygulayın. Ne kadar kolay çıktığını göreceksiniz.
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