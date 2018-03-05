Ayakkabılarınız bu püf noktalarıyla yeni gibi görünecek

Mum bakımı

Bez ayakkabı giyiyorsunuz ancak su geçirmesini de istemiyorsunuz. İşte bunun için bir miktar balmumu veya parafin mum alın ve ayakkabınızın üzerine sürtün. Ayakkabınızın su geçirmediğini göreceksiniz.

Sıkan ayakkabılar için

İki kilitli torba içine bir miktar su koyun ve ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Sonrasında derin dondurucuda bu şekilde bir gece bekletin. Su buza dönüşecek ve ayakkabı kenarlarını açacaktır.

Kumaş ayakkabıların temizlenmesi

Açık renk ayakkabı söz konusuysa bazen çamaşır makinesi bile yetersiz kalabilir. Eski bir diş fırçası, hidrojen peroksit ve biraz kabartma tozunu alın ve ayakkabınıza sürtün. Değişim sizi şaşırtabilir.

Spor ayakkabı temizliği

Spor ayakkabıların temizlenmesi diğer ayakkabı türlerine gör daha zor. Ayakkabıların lastik kısımlarını temizlemek için kauçuk bir silgi kullanabilirsiniz.

Deri ayakkabıları yenilemek

Deri ayakkabılar özellikle ıslandıkları zaman eski görünmeye başlar. Bu görüntüyü düzeltmek için biraz su ve sirke işinize yaracaktır. Eşit oranda su ve sirkeyi karıştırın ve karışımı ayakkabıya püskürtün. Ve bir ayakkabı fırçasıyla ovun.