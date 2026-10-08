KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! Tek malzeme yetiyor: Herkesin mutfağında var

Buzdolabında zamanla oluşan yemek artıkları, dökülen sıvılar ve nem küf ve bakterilerin oluşması için uygun ortam hazırlayabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle buzdolabının içinin düzenli olarak temizlenmesini öneriyor. Üstelik temizlik için mutfakta bulunan basit bir malzeme yeterli oluyor.

Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! Tek malzeme yetiyor: Herkesin mutfağında var
Çiğdem Berfin Sevinç

Buzdolabının iç temizliğinde kullanılan doğal yöntemlerden biri karbonatlı su. Cleveland Clinic'in önerisine göre bir miktar suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonat eklenerek temizlik karışımı hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanan karışım bir bez yardımıyla buzdolabının iç yüzeylerine uygulanıyor. Ardından yüzeylerin yalnızca suyla yeniden silinmesi ve tamamen kurulanması gerekiyor.

Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! Tek malzeme yetiyor: Herkesin mutfağında var 1

DÖKÜLEN YİYECEKLERİ BEKLETMEYİN

Buzdolabında kalan yemek artıkları ve dökülen yiyecekler zamanla küf ve bakterilerin oluşmasına zemin hazırlayabilir.

Küf oluşması halinde ortaya çıkan sporlar havaya karışarak başka yiyeceklere ulaşabilir. Bu nedenle buzdolabında herhangi bir yiyecek döküldüğünde temizliği ertelememek önem taşıyor.

BUZDOLABI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Uzmanlar, buzdolabının içinin birkaç ayda bir temizlenmesini öneriyor. Ancak görünür kir veya yiyecek kalıntısı oluştuğunda genel temizlik zamanını beklememek gerekiyor.

Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! Tek malzeme yetiyor: Herkesin mutfağında var 2

Buzdolabında saklanan yiyeceklerin üzerinin de kapalı olması tavsiye ediliyor. Yemekler kapaklı kaplarda saklanabileceği gibi alüminyum folyo veya streç filmle de kapatılabilir.

KİR BİRİKMİŞSE DAHA GÜÇLÜ TEMİZLİK GEREKEBİLİR

Buzdolabının içinde belirgin bir kir birikimi varsa farklı bir temizlik yöntemi uygulanabiliyor. Bunun için yiyeceklerin öncelikle buzdolabından çıkarılması gerekiyor.

Ardından çeyrek litre suya 3 çay kaşığı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan karışımla yüzeyler temizlenebiliyor. Temizlik sonrasında yüzeylerin iyice durulanması ve kurutulması gerekiyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkesten çok farklılar! Bu 3 burcun kendine has bir karakteri varHerkesten çok farklılar! Bu 3 burcun kendine has bir karakteri var
Ciğer kebabında ezber bozdular! Kadın ustaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyorCiğer kebabında ezber bozdular! Kadın ustaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Anahtar Kelimeler:
karbonat temizlik buzdolabı su malzemeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.