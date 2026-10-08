Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! Tek malzeme yetiyor: Herkesin mutfağında var

Buzdolabının iç temizliğinde kullanılan doğal yöntemlerden biri karbonatlı su. Cleveland Clinic'in önerisine göre bir miktar suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonat eklenerek temizlik karışımı hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanan karışım bir bez yardımıyla buzdolabının iç yüzeylerine uygulanıyor. Ardından yüzeylerin yalnızca suyla yeniden silinmesi ve tamamen kurulanması gerekiyor.

DÖKÜLEN YİYECEKLERİ BEKLETMEYİN

Buzdolabında kalan yemek artıkları ve dökülen yiyecekler zamanla küf ve bakterilerin oluşmasına zemin hazırlayabilir.

Küf oluşması halinde ortaya çıkan sporlar havaya karışarak başka yiyeceklere ulaşabilir. Bu nedenle buzdolabında herhangi bir yiyecek döküldüğünde temizliği ertelememek önem taşıyor.

BUZDOLABI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Uzmanlar, buzdolabının içinin birkaç ayda bir temizlenmesini öneriyor. Ancak görünür kir veya yiyecek kalıntısı oluştuğunda genel temizlik zamanını beklememek gerekiyor.

Buzdolabında saklanan yiyeceklerin üzerinin de kapalı olması tavsiye ediliyor. Yemekler kapaklı kaplarda saklanabileceği gibi alüminyum folyo veya streç filmle de kapatılabilir.

KİR BİRİKMİŞSE DAHA GÜÇLÜ TEMİZLİK GEREKEBİLİR

Buzdolabının içinde belirgin bir kir birikimi varsa farklı bir temizlik yöntemi uygulanabiliyor. Bunun için yiyeceklerin öncelikle buzdolabından çıkarılması gerekiyor.

Ardından çeyrek litre suya 3 çay kaşığı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan karışımla yüzeyler temizlenebiliyor. Temizlik sonrasında yüzeylerin iyice durulanması ve kurutulması gerekiyor.