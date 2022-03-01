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Ayakkabılarınızı hiç bu kadar parlak görmediniz! Karşınızda deri ayakkabıları pırıl pırıl yapmanın yolları...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri, sağlam olduğu kadar aynı zamanda oldukça hassas bir materyal. Bu yüzden deri ayakkabılarınızın kullanım ömrünü uzatıp uzun yıllar giymek istiyorsanız özenli bir bakım yapmanız gerek. Evinizde bulunan zeytinyağı, beyaz sirke ve sıvı sabun gibi kolay ulaşılabilir malzemelerle deri ayakkabılarınızı nasıl pırıl pırıl yapabileceğinize göz atalım!

Ayakkabılarınızı hiç bu kadar parlak görmediniz! Karşınızda deri ayakkabıları pırıl pırıl yapmanın yolları...

Deri ayakkabılar, kaliteli ve uzun ömürlü olmalarından dolayı sıkça tercih ediliyor. Ancak yıpranmalarını engelleyip uzun zaman kullanabilmek için iyi bir bakım olmazsa olmazlardan. Bu bakımı deri için özel olarak üretilen ürünlerle yapabileceğiniz gibi evinizde bulunan malzemelerden de yararlanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise hassas oldukları için nazik hareketlerle uygulama yapmak. Haydi, detaylara...

ZEYTİNYAĞI

Yemek yaparken kullandığınız zeytinyağı, ayakkabılarınızı temizlemede de size yardımcı olacak. Üstelik çok kolay bir yöntemle!

  • Yumuşak bir bezin üzerine biraz zeytinyağı dökün. Ayakkabınızda çizik olan bölgeleri nazikçe ovun.

  • Böylece deri ayakkabınızdaki bütün çizikler kaybolacak ve ayakkabınızın bakımı yapılmış olacak.

BEYAZ SİRKE

Sirke, her şeyde olduğu gibi ayakkabılar üzerinde de parlatma özelliğini gösteriyor.

  • Öncelikle ayakkabılarınızda çamur gibi çeşitli lekeler varsa onları temizlemekle işe başlayın. Lekeleri ıslak bezle temizledikten sonra beyaz sirkenin parlatma etkisinden yararlanın.

  • 1 bardak ılık suyun içine 1 çay kaşığı beyaz sirke ekleyin. Yumuşak bir bezi bu karışımla ıslatıp ayakkabılarınızı silin.

  • Parlatma etkisinin yanında bakım yapmasını da isterseniz hazırladığınız karışımın içine birkaç damla gliserin ekleyebilirsiniz.

SIVI SABUN

  • İşe yumuşak bir ayakkabı fırçası ile yüzeydeki toz ve kirleri yok etmekle başlayın.

  • Ardından 2 bardak ılık suyun içine 1 yemek kaşığı sıvı sabun ekleyip karıştırın.

  • Bezi, sabunlu su ile ıslatıp ayakkabının her yerini silin.

  • Son adım olarak bir bezle ayakkabılarınızı kurulayın.

VAZELİN

Ayakkabınızdaki çizik bölgelere uygulayacağınız vazelin, çatlakların oluşmasını önler ve ayakkabının suya karşı dayanıklılığını arttırır. Uygulama ise çok basit, vazelini ayakkabınıza sürdükten sonra kuru bir bezle ve dairesel hareketlerle silin.

MUZ KABUĞU

Muzu afiyetle yedikten sonra kabuğunu ayakkabı bakımı yapmak için kullanın. Kabuğun iç kısmıyla ayakkabınızın tüm yüzeyini silin. Muz kabuğu, deri ayakkabılarınızı parlatırken etkili bir bakım sağlayacak.


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