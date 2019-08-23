KADIN

Ayaklarınıza yapışan plaj kumundan kurtulamanın formülü bebek pudrası

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Deniz, plaj güzel ama plaj kumundan kurtulmak oldukça zor. Kurtulmak için kimimiz denize tekrar giriyor, kimimiz bir havuyla temizlemeye çalışıyoruz. Ancak kumlu ayakları temizlemenin yolu basit bir yoldan geçiyor: bebek pudrası!

Ayaklarınıza yapışan plaj kumundan kurtulamanın formülü bebek pudrası

Bebeğiniz yoksa bile mutlaka talk pudrası edinmelisiniz. Çünkü bebek pudrasının sadece bebeğinizin poposu ya da makyajınızın sabitleyicisi olmasının yanında başka marifetleri de var.

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Ayakkabı vurmasına karşı, karıncaları uzaklaştırmak için, kuru şampuan olarak ve birçok şeyin çözümünde kullanılan bebek pudrasını ayaklarınıza yapışan kumları uzaklaştırmak için de kullanabilirsiniz.

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Pudrayı denizden çıktıktan sonra ayaklarınız kumlu olsa bile uygulabilirsiniz. Pudra bütün kumların dökülmesini sağlayacaktır.

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bebek pudrası kullanım alanları bebek pudrası

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