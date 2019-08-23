Ayaklarınıza yapışan plaj kumundan kurtulamanın formülü bebek pudrası

Bebeğiniz yoksa bile mutlaka talk pudrası edinmelisiniz. Çünkü bebek pudrasının sadece bebeğinizin poposu ya da makyajınızın sabitleyicisi olmasının yanında başka marifetleri de var.

Ayakkabı vurmasına karşı, karıncaları uzaklaştırmak için, kuru şampuan olarak ve birçok şeyin çözümünde kullanılan bebek pudrasını ayaklarınıza yapışan kumları uzaklaştırmak için de kullanabilirsiniz.

Pudrayı denizden çıktıktan sonra ayaklarınız kumlu olsa bile uygulabilirsiniz. Pudra bütün kumların dökülmesini sağlayacaktır.





