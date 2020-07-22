Ayasofya Camii açılışında hangi yollar kapatılacak? 24 Temmuz kapalı yollar...

Ayasofya Camii açılışı için geri sayım başladı. Şimdi tüm Türkiye 24 Temmuz’da Ayasofya Camii’de kılınacak Cuma namazına odaklandı. Ayasofya Camii açılışı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden de bir açıklama geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 20.00’den ve 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 05.00’den itibaren İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili bilgi verdi. Ayasofya Cami açılışı sırasında kullanılabilecek alternatif güzergahlar da belirlendi.

Ayasofya Camii açılışı ilk olarak kılınacak Cuma namazı ile yapılacak. 24 Temmuz Cuma gibi kılınacak Cuma namazının ardından Ayasofya ibadete açılacak.

İstanbul trafiğe kapatılacak yollar

Ayasofya’nın ibadete açılması sırasında İstanbul’da trafiğe kapalı yollar olacak. Yapılan açıklamaya göre; 23 Temmuz 2020 Perşembe saat 20.00 itibariyle Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Ahırkapı Caddesi, İshakpaşa Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Küçükayasofya’dan Torun Sokağa Katılım, Aksakal Sokağı, Nakil Bent Sokak, Klodfarer Caddesi, Tavukhane Sokak, Babıali Caddesi, Peyhane Sokak, Gülhane içerisi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yolların araçların trafiğine kapalı olacak.